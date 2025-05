Po majówce czas na więcej. Niebawem kolejny długi weekend

Tegoroczna majówka już niemal za nami. Jeśli jednak czujesz niedosyt relaksu, mamy dobre wieści: rok 2025 oferuje jeszcze kilka znakomitych okazji na przedłużone weekendy. Wystarczą 1–2 dni wolnego, by zyskać aż 4–5 dni odpoczynku. Co ważne – w grudniu szykuje się prawdziwy prezent od państwa: ustawowo wolna Wigilia.

Długie weekendy 2025 – kiedy najlepiej wziąć wolne?

Oto najkorzystniejsze terminy na dłuższy wypoczynek w dalszej części roku:

Boże Ciało – 19 czerwca (czwartek)

Dzień urlopu w piątek 20 czerwca oznacza cztery dni odpoczynku – idealne na rozpoczęcie sezonu wakacyjnego.

Wniebowzięcie – 15 sierpnia (piątek)

Wolny piątek gwarantuje naturalny trzydniowy weekend – świetny czas na regenerację w środku lata.

Święto Niepodległości – 11 listopada (wtorek)

Wystarczy wziąć urlop w poniedziałek 10 listopada, by zyskać cztery dni wolnego. To ostatnia przedzimowa okazja na krótki wypad.

Boże Narodzenie – 24–28 grudnia (środa–niedziela)

Po raz pierwszy w historii Wigilia (24 grudnia) będzie ustawowo wolna. Razem z pierwszym i drugim dniem świąt oraz weekendem daje to aż pięć dni przerwy. Dodając dwa dni urlopu – można wyjechać nawet na ponad tydzień.

Długie weekendy 2025 – jak sprytnie planować?

Rok 2025 to szansa na częstsze oddechy od pracy bez konieczności brania długich urlopów. Klucz tkwi w planowaniu – zaledwie jeden dzień wolnego w odpowiednim momencie może zamienić zwykły weekend w małe wakacje. To doskonała okazja, by wcześniej zaplanować rodzinny wyjazd, szybki city break albo po prostu zasłużony domowy odpoczynek.

Warto już teraz zarezerwować najkorzystniejsze terminy urlopu. Dzięki przemyślanemu planowaniu nawet kilka dni wolnego pozwoli na solidny odpoczynek. Sprawdź kalendarz, skonsultuj plany z rodziną i wykorzystaj w pełni potencjał roku 2025.

