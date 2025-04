Wielkanoc już za tydzień. Ile Polacy wydadzą na jedzenie?

Wielkanoc już za tydzień. Jak wynika z badania Shopfully, Polacy najczęściej zamierzają wydać w tym roku na świąteczną żywność 200-300 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Dotyczy to 15,6 proc. respondenrtów. Niewiele mniej, bo 14,4 proc. ankietowanych szacuje, że wyda na ten cel 150-200 zł. Kwotę powyżej 500 zł zamierza wydać 13,1 proc. uczestników badania, a co dziesiąty szacuje wydatki w przedziale 100-150 zł. 13,7 proc. Polaków jeszcze nie wie, ile przeznaczy w tym roku na świąteczną żywność.

Ile przeciętna rodzina wyda na jedzenie?

Twórcy badania szacują, że przeciętna polska rodzina, składająca się z rodziców i dwójki dzieci na samą żywność wyda średnio od 800 do 1200 zł. – Z dostępnych danych wynika, że w 2024 roku czteroosobowa rodzina wydała średnio 800-1200 zł na produkty spożywcze potrzebne do przygotowania świąt. To oznacza, że poziom planowanych kosztów nie zmienił się względem faktycznie poniesionych w ub.r. Polacy, pomimo wzrostu cen żywności, starają się tak dostosować koszyk zakupowy, żeby nie zapłacić więcej pieniędzy niż poprzednio. Mogą w tym celu szukać np. tańszych zamienników ulubionych produktów – komentuje dr Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.

Autorzy badania zwracają jednak uwagę, że utrzymanie zeszłorocznych wydatków może być jednak sporym wyzwaniem. Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują bowiem, że w marcu tego roku żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 6,7 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Podobne dane pokazuje cykliczny raport pt. „Indeks Cen w Sklepach Detalicznych”, autorstwa Uniwersytetu WSB Merito.

– Do tego niektórzy eksperci na rynku uważają, że w tym miesiącu, przed samymi świętami, ceny wzrosną nawet dwucyfrowo. W sklepach ma być mniej promocji niż rok temu – podkreśla Robert Biegaj z z Shopfully.

Twórcy badania podsumowują, że ogólny rozkład odpowiedzi wskazuje na to, że pomimo inflacji i presji kosztowej, Polacy nie rezygnują z celebracji Wielkanocy. Zaledwie 3,7 proc. uczestników badania twierdzi, że w tym roku nie wyda ani grosza na wielkanocną żywność, co może mieć związek z faktem, że osoby te nie obchodzą świąt, bądź wyjeżdżają.

Według Piotra Araka, odsetek ankietowanych, którzy nie obchodzą świąt lub ich nie stać na celebrowanie, jest spójny z poziomami ubóstwa w Polsce.

