Szykuje się trudny sierpień dla kierowców? Niepokojące prognozy

Końcówkę pierwszego miesiąca wakacji można uznać za całkiem udaną dla kierowców. W mijającym tygodniu ceny paliw na stacjach pozostały na stabilnym poziomie lub lekko spadły. Jak pokazują dane e-petrol.pl, w połowie tygodnia benzyna Pb98 kosztowała przeciętnie 6,63 zł za litr, co oznacza spadek o 2 grosze względem poprzedniego tygodnia. Popularna "95" utrzymała poziom 5,85 zł/l, aolej napędowy potaniał o grosz do 6,04 zł/l. Z kolei gaz płynny (LPG) obniżył swoją cenę do 2,65 zł/l, co oznacza spadek o 4 grosze w porównaniu z zeszłym tygodniem.

Eksperci e-petrol.pl Gabriela Kozan i dr Jakub Bogucki wskazują, że ceny paliw na stacjach póki co nie odzwierciedlają zmian w cennikach producentów. Może to być jednak swoista cisza przed burzą.

Sygnały płynące z rynku hurtowego mogą niepokoić. Obserwujemy bowiem serię podwyżek. Benzyna Pb95 podrożała w ciągu tygodnia o 2,93 proc., co oznacza ruch ceny w górę o 129,80 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 0,75 proc., czyli o 35,20 zł. – Wzrosty te – choć umiarkowane – mogą w kolejnych dniach przełożyć się na rynek detaliczny, zwłaszcza że średnie marże operatorów wynoszą aktualnie 25 groszy na litrze benzyny 95 i 17 groszy na litrze diesla, co daje jeszcze pewien bufor, ale nie na długo – podkreślają analitycy.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu?

Ile tankujący zapłacą w nadchodzącym tygodniu? Z prognozy ekspertów e-petrol.pl wynika, że w dniach 4-10 sierpnia br. cena benzyny 98 ukształtuje się w przedziale od 6,63 do 6,75 zł/l. Benzyna 95 będzie kosztować 5,85–5,96 zł/l, a olej napędowy od 5,97 do 6,09 zł/l. Autogaz, mimo wcześniejszych spadków, prawdopodobnie utrzyma swój obecny poziom cenowy. Prognozy analityków wskazują na zakres 2,63–2,71 zł/l. – Na razie trudno mówić o silnym impulsie do podwyżek, ale sytuacja w hurcie oraz możliwe zmiany w otoczeniu międzynarodowym mogą szybko wpłynąć na decyzje operatorów stacji – podsumowują Kazan i Bogucki.

