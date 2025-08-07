Kursy walut 7 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 7 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6477 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2618 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5249 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8770 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – czwartek, 7 sierpnia
- dolar – 3,6477 zł
- euro – 4,2618 zł
- frank szwajcarski – 4,5249 zł
- funt szterling – 4,8770 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 6 sierpnia
- dolar – 3,6994 zł
- euro – 4,2820 zł
- frank szwajcarski – 4,5733 zł
- funt szterling – 4,9142 zł
Kursy walut – wtorek, 5 sierpnia
- dolar – 3,7066 zł
- euro – 4,2763 zł
- frank szwajcarski – 4,5702 zł
- funt szterling – 4,9226 zł
Kursy walut – poniedziałek, 4 sierpnia
- dolar – 3,6977 zł
- euro – 4,2734 zł
- frank szwajcarski – 4,5700 zł
- funt szterling – 4,9091 zł
Kursy walut – piątek 1 sierpnia
- dolar – 3,7536 zł
- euro – 4,2813 zł
- frank szwajcarski – 4,5937 zł
- funt szterling – 4,9398 zł
Kursy walut – czwartek, 31 lipca
- dolar – 3,7257 zł
- euro – 4,2661 zł
- frank szwajcarski – 4,5838 zł
- funt szterling – 4,9362 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
