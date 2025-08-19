Płaca minimalna w Polsce coraz bliżej unijnej czołówki. Do rekordu jednak daleko

Od 1 stycznia przyszłego roku płaca minimalna w Polsce wynosić będzie 4806 zł brutto, czyli ok. 3600 zł "na rękę". Stawka godzinowa sięgnie 31,40 zł. Obecna wysokość najniższej krajowej, to 4666 zł brutto, co oznacza, że wraz z początkiem 2026 roku nastąpi wzrost o 140 zł.

Jeszcze niedawno wydawało się, że minimalne wynagrodzenie nad Wisłą może przekroczyć 5000 zł brutto. Taką wstępną propozycję złożyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proponowana stawka wynosiła 5020 zł brutto i była ona nawet wyższa od kwoty, której oczekiwali związkowcy. Propozycja ta spotkała się jednak z krytyką ze strony pracodawców, jak i Ministerstwa Finansów.

Choć płaca minimalna w najbliższym czasie nie przekroczy 5000 zł, to i tak na przestrzeni ostatnich lat rosła w ekspresowym tempie i jesteśmy pod tym względem w unijnej czołówce. W latach 2015-2025 minimalne wynagrodzenie w naszym kraju (przeliczane w euro) rosło średnio o 10,2 proc. rocznie. Ustępujemy pod tym względem jedynie Rumunii (wzrost przeciętnie o 13 proc. rocznie), a także Litwie i Bułgarii (wzrost odpowiednio o 12,3 i 11 proc. rocznie).

Płaca minimalna w Polsce. Jesteśmy w czołówce UE

Jeśli chodzi o obecną wysokość płacy minimalnej – na poziomie 1100 euro – plasujemy się na 9 miejscu w Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że znajdujemy się zaraz za Słowenią (1278 euro) i Hiszpanią (1381 euro).

Liderem od lat jest Luksemburg, gdzie minimalne wynagrodzenie wynosi 2704 euro, co stanowi równowartość ok. 11,5 tys. zł. Płaca minimalna przekracza poziom 2000 euro jeszcze w Irlandii, Holandii, a także w Niemczech, gdzie nastąpił w tym roku wzrost o ponad 40 euro, do 2112 euro. Najniższe minimalne wynagrodzenie występuje w Bułgarii. Wynosi ono 551 euro, czyli ok. 2,3 tys. zł.

