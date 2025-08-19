Rewolucja w bankomatach! Zbliż telefon i wypłać pieniądze

W bankomatach nadchodzą duże zmiany. Chase Bank, jeden z największych banków w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął wdrażanie rozwiązań, które pozwolą wypłacać gotówkę bez użycia fizycznej karty. Powodem wprowadzenia nowych technologii jest chęć zwiększenia bezpieczeństwa i wygody klientów.

Nowa technologia

Nowe bankomaty będą korzystać z technologii NFC, umożliwiającej dokonywanie wypłat przy pomocy telefonu komórkowego. Klient będzie musiał jedynie zbliżyć urządzenie do czytnika w bankomacie i zatwierdzić transakcję kodem PIN. Proces ten będzie działać zarówno z Google Pay, jak i Apple Pay.

Bank zapowiedział również kolejne innowacje – między innymi wykorzystanie biometrii. Wybrane operacje, jak przelewy, będą wymagać rozpoznania twarzy lub odcisku palca. Urządzenia zostaną zintegrowane z aplikacją mobilną, co pozwoli rozpocząć lub zakończyć operację bankową w telefonie. Wsparciem będzie też wirtualny asystent, który przeprowadzi użytkownika przez cały proces.

Chociaż dokładna data wprowadzenia tych bankomatów nie została jeszcze ogłoszona, zmiany mają wejść w życie w niedalekiej przyszłości. Tymczasem coraz więcej banków interesuje się podobnymi technologiami także w Polsce. Powodem jest rosnące zagrożenie ze strony oszustów.

Metody przestępców

Nową metodą przestępców jest tzw. jackpotting – polega na manipulacji wewnętrzną elektroniką bankomatu i wymuszaniu wypłat dużych kwot. Popularna jest też technika skimmingu, czyli kradzieży danych z kart płatniczych przy użyciu specjalnych nakładek montowanych na bankomacie.

Dlatego wypłaty bez użycia karty stają się nie tylko wygodne, ale i bezpieczne. Klienci mogą skorzystać z funkcji zbliżeniowej lub systemu BLIK. Dodatkowe środki ostrożności to wybieranie bankomatów znajdujących się w placówkach bankowych oraz unikanie urządzeń wyglądających nietypowo.

