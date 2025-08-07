Płaca minimalna w 2026 r. O tyle wzrośnie najniższa krajowa

Rząd przekazał do opiniowania projekt rozporządzenia dotyczącego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 roku. Zakłada on, że od 1 stycznia przyszłego roku płaca minimalna wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 31,40 zł brutto. To oznacza, ze rząd nie zmienił swojego wcześniejszego stanowiska w tej kwestii.

Rząd przedstawił swoją propozycję po tym, jak w Radzie Dialogu Społecznego nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Związki zawodowe proponowały, aby najniższa krajowa wzrosła do poziomu 5015 zł brutto. Przeciwko tej propozycji protestowały jednak środowiska pracodawców.

Płaca minimalna w Polsce. Ostateczna decyzja we wrześniu

Ostateczną decyzję ws. wysokości płacy minimalnej w 2026 roku rząd podejmie najpóźniej do 15 września br. Do tego czasu swoje opinie mogą zgłaszać zarówno partnerzy społeczni, jak i wszyscy zainteresowani.

Przypomnijmy, że obecnie płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto. Taka kwota obowiązuje od 1 stycznia br. W zeszłym roku – w związku z wysoką inflacją – płaca minimalna rosła dwukrotnie, najpierw w styczniu, a następnie w lipcu. Stawka godzinowa dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, wynosi w tej chwili 28,10 zł.

Jak pokazują dane Eurostatu, jedynie osiem państw Unii Europejskiej ma minimalne wynagrodzenie wyższe niż Polska. Z płacą minimalną na poziomie niemal 1100 euro zajmujemy 9 miejsce wśród krajów UE, nieznacznie ustępując Słowenii i Hiszpanii (odpowiednio 1278 i 1381 euro). Najwyższym minimalnym wynagrodzeniem może poszczycić się Luksemburg, wynosi ono 2638 euro, czyli 11 237 zł. Kolejne miejsca zajmują Irlandia i Holandia (2282 i 2193 euro). Płaca minimalna przekracza 2000 euro jeszcze w dwóch krajach. Chodzi o Niemcy i Belgię (2161 i 2070 euro).

