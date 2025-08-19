Dzięki nauce w liceum możesz podwyższyć emeryturę? Eksperci wyjaśniają

Składając dokumenty o emeryturę należy wykazać odpowiedni staż pracy. Wielu pracowników zastanawia się, czy do stażu pracy można wliczać okres nauki w szkole średniej. Odpowiedź jest jasna – nie.

Szkoła średnia a staż pracy

Jak pisze „Fakt", okres spędzony w szkole średniej nie znajduje się wśród tzw. okresów nieskładkowych, które można doliczyć do stażu emerytalnego. Nauka na tym etapie jest obowiązkowa i nie zwiększa liczby lat pracy, które są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury. Tym samym, lata nauki w technikum bądź w liceum nie mają wpływu na wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego.

Gazeta zwraca uwagę, że nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o staż urlopowy. Okres nauki w szkole średniej jest wliczany do stażu pracy, który decyduje o wymiarze urlopu wypoczynkowego. W przypadku liceum ogólnokształcącego do stażu urlopowego dolicza się cztery lata, w przypadku technikum — pięć lat, a szkoły zawodowej — trzy lata. To dlatego, jednym z dokumentów wymaganych przez pracodawcę przy podpisywaniu umowy o pracę jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku liceum dla dorosłych, które traktowane jest jako szkoła średnia ogólnokształcąca. Do stażu urlopowego dolicza się zatem cztery lata nauki. Jeśli dana osoba rozpoczęła naukę pracując, to do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu może zaliczyć albo czas edukacji, albo okres zatrudnienia. Podobna zasada obowiązuje w przypadku uczniów szkół średnich, którzy jednocześnie pracowali i się uczyli.

Ważna zmiana

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca rząd przyjął projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakładający, że do stażu pracy będą wliczały się okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia.

Dotychczas do stażu pracy wliczały się wyłącznie okresy przepracowane na umowie o pracę. Oznacza to, że osoby pracujące przykładowo przez kilka czy kilkanaście lat wyłącznie na umowie zlecenie, mają w świetle prawa niższy staż pracy, niż osoba zatrudniona na etacie np. od roku. Tak samo wygląda sytuacja osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Szacuje się, że na zmianach skorzysta ok. 2 mln Polaków.

