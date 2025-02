Mamią Polaków zwrotem pieniędzy. Ministerstwo ostrzega

– KAS i MF ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod urząd skarbowy, którzy wysyłają nieprawdziwe wiadomości dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku oraz aktualizacji danych. W treści wiadomości znajduje się adres emailowy [email protected], który nie pochodzi z bazy adresów mailowych KAS ani MF – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Oszustwo na zwrot podatku. Resort ostrzega

Resort ostrzega, że kliknięcie w zamieszczony w treści wiadomości link może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych nieuprawnionym osobom.

Co zrobić w przypadku próby oszustwa? Ministerstwo zachęca do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Apel do kierowców

Przed oszustwem, tyle że „na autostradę" ostrzega z kolei spółka Autostrada Wielkopolska. Cyberprzestępcy wysyłają do kierowców fałszywe wezwania do zapłaty za przejazd autostradą A2, podszywając się pod oficjalnego operatora. W wiadomości znajduje się link prowadzący do podejrzanej strony internetowej, której celem jest wyłudzanie danych i pieniędzy.

Na pierwszy rzut oka fałszywe wiadomości wyglądają autentycznie – zawierają logo Autostrady Wielkopolskiej i kwotę zbliżoną do rzeczywistych opłat pobieranych na bramkach. Jednakże istnieją istotne różnice, które powinny wzbudzić czujność odbiorców. W pierwszej kolejności Autostrada Wielkopolska przypomina, że nigdy nie wysyła wezwań do zapłaty drogą mailową. Opłaty za przejazd autostradą A2 można uiścić jedynie w punktach poboru lub za pomocą oficjalnej aplikacji. Ponadto, w fałszywych wiadomościach brakuje informacji o konkretnym odcinku drogi, za który rzekomo nie dokonano płatności. Co więcej, maile trafiają również do osób, które w ogóle nie podróżowały tą trasą.

