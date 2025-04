Oszustwo na „nadpłatę PIT". Ministerstwo ostrzega

W okresie składania zeznań podatkowych zwiększa się aktywność oszustów, którzy próbują wyłudzić dane podatników. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod resort. Osoby te wysyłają maile, w których informują o nadpłacie podatku PIT. Proszą też o potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty.

Oszustwo na „nadpłatę PIT". Treść fałszywego e-maila

Resort zamieścił w komunikacie teść fałszywego e-maila: – Szanowni Państwo, Informujemy, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji deklaracji podatkowej PIT-37 za rok podatkowy 2023, dokonanej zgodnie z art. 75, 2 oraz art. 77, 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 poz. 1870 z pozn. zm.), stwierdzono nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota nadpłaty została zakwalifikowana do zwrotu, jednak – zgodnie z procedurą bezpieczeństwa wprowadzoną w 2024 roku – konieczne jest uprzednie potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty. Aby przejść do weryfikacji danych, prosimy skorzystać z poniższego łącza prowadzącego do formularza systemu e-Urzad Skarbowy: [1]https://bezpieczny24.org/pl/e-US/.

W dalszej części wiadomości zalecono zalogowanie się do bezpiecznego systemu weryfikacyjnego e-Urzędu Skarbowego, wprowadzając swój numer identyfikacyjny podatnika oraz wybierając bank, z którym chcesz połączyć usługę. Następnym krokiem miałoby być potwierdzenie odbioru środków przy użyciu kodu SMS lub aplikacji mobilnej banku.

Oszuści podają się za Departament Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów, a ich celem jest wyłudzenie ważnych danych. Resort podkreśla w komunikacie, że ani ministerstwo, ani Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail, informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego.

– Informacje o nadpłacie podatku można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Można się do niego zalogować wybraną metodą na rządowej platformie login.gov.pl. W e-US podatnik może też śledzić status zwrotu podatku. Informacje dotyczące nadpłaty podatku można również uzyskać w urzędzie skarbowym – podkreśla resort finansów.

Osoby, które otrzymały wiadomości e-mail lub SMS-y budzące wątpliwości, mogą zadzwonić na infolinię KAS: 22 330 03 30. Resort zachęca też do do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

