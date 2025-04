Nowa fala oszustw przez telefon. Jeden szczegół zdradza, że to pułapka

W ostatnich dniach wielu Polaków odbiera telefony z nieznanych numerów rozpoczynających się od kierunkowego +44 lub +34. W połączeniu często słychać prośbę o dodanie numeru do kontaktów w aplikacji WhatsApp. Choć może się to wydawać nieszkodliwe, eksperci ostrzegają – to prawdopodobnie próba oszustwa.

Uwaga na podejrzane numery

Numery z kierunkowym +44 mogą sprawiać wrażenie lokalnych, zwłaszcza dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie obowiązuje ten sam numer kierunkowy. Różnicę widać jednak po długości numeru. Polskie komórki mają 9 cyfr, a stacjonarne 7 cyfr plus kierunkowy. Przykłady podejrzanych numerów to m.in.: +44 7490276016, +44 7909132941, +44 7440556174. Wszystkie mają po 10 cyfr po prefiksie – typowe dla numerów zagranicznych, głównie z Wielkiej Brytanii.

Na portalu nieznany-numer.pl pojawiło się wiele zgłoszeń dotyczących tego rodzaju połączeń. Coraz więcej zgłoszeń dotyczy też numerów z kierunkowym +34, co wskazuje na Hiszpanię. Wszystkie mają wspólny schemat – automat zachęca do kontaktu przez WhatsApp. Samo odebranie takiego połączenia nie niesie bezpośredniego zagrożenia, ale dalszy kontakt może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Nowe metody oszustów

Oszustwo najczęściej polega na kontynuowaniu rozmowy w komunikatorze, gdzie sprawcy mogą podszywać się pod różne osoby, by wyłudzić pieniądze. Jedną z popularnych metod jest wiadomość „na dziecko”, które twierdzi, że zepsuł mu się telefon i prosi o pieniądze na nowy. Oszuści korzystają z translatorów i często nie posługują się językiem polskim, dlatego forma pisemna jest dla nich wygodniejsza.

Zgłoszenia tego typu połączeń pojawiają się w całym kraju, co może świadczyć o zorganizowanej kampanii. Choć wiadomości i prośby na WhatsApp nie są nielegalne, to ich masowy charakter i schemat działania powinien wzbudzać czujność. Eksperci apelują, by nie dodawać nieznanych numerów do kontaktów ani nie podejmować rozmów w komunikatorach z niezweryfikowanymi osobami.

