Pilne ostrzeżenie od banku. Ta pułapka może kosztować cię majątek

Santander Bank Polska opublikował pilny komunikat skierowany do wszystkich swoich klientów. Ostrzega w nim przed rosnącym zagrożeniem związanym z cyberoszustwami, które mogą skutkować utratą oszczędności z kont bankowych. Bank apeluje o wzmożoną czujność, przypominając, jak niewiele potrzeba, by paść ofiarą przestępców.

Nowe metody oszustów

W ostatnich miesiącach nasiliły się przypadki wyłudzeń, których ofiarami padają osoby korzystające z internetu. Oszuści stosują coraz bardziej zaawansowane metody manipulacji – podszywają się pod znane marki, instytucje, a nawet wykorzystują wizerunki celebrytów i polityków, by uwiarygodnić fałszywe oferty inwestycyjne. Santander ostrzega, że to właśnie takie ogłoszenia są wyjątkowo niebezpieczne – obiecują szybki i bezpieczny zysk przy minimalnym ryzyku, co często okazuje się pułapką.

Bank apeluje, by nie ufać reklamom, które gwarantują natychmiastowe korzyści finansowe. Prawdziwe inwestycje wiążą się z ryzykiem, a brak jego wspomnienia w ofercie to pierwszy sygnał alarmowy. Dodatkowo, Santander zwraca uwagę na konieczność sprawdzania szczegółów ofert – uczula, by przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dokładnie przeanalizować dokumenty, weryfikować dane firmy (takie jak NIP, REGON czy kapitał zakładowy), a także zwracać uwagę na jakość językową materiałów.

Uwaga na podejrzane reklamy

W komunikacie podkreślono, że banki – w tym Santander – nie współpracują z zewnętrznymi platformami inwestycyjnymi oferującymi zyski „bez ryzyka”. Klienci powinni konsultować wszelkie wątpliwości bezpośrednio z bankiem, zanim podejmą decyzję mogącą mieć poważne konsekwencje finansowe.

Santander przypomina – chwila nieuwagi może skutkować utratą wszystkich środków z konta. Dlatego każda podejrzana reklama powinna być dokładnie sprawdzona, a kontakt z bankiem może okazać się kluczowy w ochronie przed oszustwem.

