Polacy rzucili się na chińskie auta. Taki wzrost sprzedaży to szok!

Co stoi za ich sukcesem i dlaczego Polacy coraz chętniej wybierają auta z Państwa Środka?

Ośmiokrotny wzrost sprzedaży. Chińskie auta coraz popularniejsze

Z danych opublikowanych przez dziennik "Rzeczpospolita" wynika, że od stycznia do marca 2025 r. w Polsce zarejestrowano aż 7075 nowych samochodów osobowych chińskich producentów. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2024 r. było to zaledwie 887 pojazdów. Oznacza to wzrost o ponad 700 procent rok do roku. Udział chińskich marek w polskim rynku nowych aut wzrósł z 0,6 proc. do 5 proc., a w samym styczniu 2025 r. osiągnął 4,7 proc.

Konkurencyjne ceny i poprawa jakości przyciągają klientów

Jak podkreśla Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, sukces chińskich marek to rezultat kilku kluczowych czynników: bardzo konkurencyjnych cen, rosnącej jakości wykonania oraz planowanej rozbudowy sieci serwisowej. Dodatkowo, łatwa dostępność części zamiennych zwiększa atrakcyjność chińskich samochodów w oczach polskich konsumentów.

Elektromobilność? Otóż nie

Choć chińska motoryzacja często kojarzona jest z pojazdami elektrycznymi, to w Polsce dominuje inny trend. Blisko 75 proc. wszystkich zarejestrowanych samochodów z Chin to modele benzynowe. Elektryki stanowią zaledwie 5 proc. rynku, natomiast hybrydy i hybrydy plug-in odpowiadają kolejno za 12 proc. i 11 proc. sprzedaży.

Chińskie marki rosną również w innych krajach

Zainteresowanie chińskimi producentami aut dynamicznie rośnie nie tylko w Polsce, ale również na innych rynkach europejskich. Według analityków z firmy Jato, między styczniem 2024 r. a styczniem 2025 r. udział chińskich marek w rynku nowych aut w Europie zwiększył się z 2,4 proc. do 3,7 proc.

Perspektywy na przyszłość

Wszystko wskazuje na to, że chińscy producenci nie zwalniają tempa. Przy dalszym rozwoju sieci sprzedaży, poprawie dostępności serwisu i utrzymaniu konkurencyjnych cen, ich udział w rynku może jeszcze wzrosnąć. Coraz częściej spotykane na polskich i europejskich drogach, auta z Chin stają się realną alternatywą dla marek zachodnich i japońskich.

