Majówka 2025. Gdzie pojechać? Orlen szykuje promocje

Zbliżająca się majówka to czas wzmożonych wyjazdów – zarówno w Polskę, jak i za granicę. W 2025 r. 1 maja wypada w czwartek, co daje szansę na przedłużony, nawet czterodniowy weekend. Policja jak co roku przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach. W tym okresie funkcjonariusze intensyfikują kontrole prędkości i trzeźwości. Mandaty są wystawiane bez taryfy ulgowej.

Funkcjonariusze apelują również o zabezpieczenie domów przed wyjazdem oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą i przy grillowaniu.

Orlen szykuje promocję

Dobrą wiadomością dla kierowców są zapowiedzi prezesa Orlenu, Ireneusza Fąfary. Jak informuje, firma planuje specjalną akcję rabatową na majówkę. Choć szczegóły jeszcze nie zostały ujawnione, wszystko wskazuje na to, że paliwo na stacjach Orlenu będzie tańsze.

– Chcemy pomóc naszym klientom spędzić ten czas taniej i przyjemniej – powiedział Fąfara dla Business Insider Polska. Rok temu koncern oferował zniżkę 30 groszy na litrze paliwa, co spotkało się z dużym zainteresowaniem kierowców.

Majówkowe inspiracje. Gdzie pojechać, by uniknąć tłumów?

Wielu turystów co roku kieruje się do popularnych kurortów jak Zakopane czy Trójmiasto, jednak te lokalizacje są w długi weekend często przepełnione. Mimo to, Polacy i tak tam jadą, a później narzekają na permanentne korki i kolejki wszędzie.

Jeśli zależy wam na spokojnym wypoczynku bez tłumów turystów, warto rozważyć mniej oczywiste, ale niezwykle urokliwe miejsca. Na Dolnym Śląsku świetnym wyborem będzie Złoty Stok z podziemną trasą w Kopalni Złota, a na Lubelszczyźnie – malowniczy Kazimierz Dolny, idealny na weekendowy spacer wśród zabytków i nad Wisłą. W województwie podlaskim warto odwiedzić Tykocin – miasteczko z bogatą historią i żydowskim dziedzictwem, natomiast na północy – Szwajcaria Kaszubska z jej pagórkowatymi krajobrazami i licznymi jeziorami. Miłośnikom natury spodoba się również Roztocze – zielony zakątek pełen szlaków pieszych i rowerowych, a jednocześnie z dala od zgiełku wielkich miast.

