Czy dziś jest niedziela handlowa? Tam zrobimy zakupy

W tym roku mija siedem lat od wprowadzenia ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Początkowo obowiązywało częściowe ograniczenie handlu w ostatnim dniu tygodnia – od marca do grudnia 2018 roku sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. Od tego roku obowiązuje natomiast osiem niedziel handlowych. Chodzi o ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzielę przed Wielkanocą i trzy niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia.

Niedziela handlowa w końcówce wakacji

To oznacza, że najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie za trzy tygodnie, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Nie oznacza to, że dziś nie będziemy mieli możliwości zaopatrzenia. Ustawa przewiduje bowiem nieco ponad 30 wyłączeń. Działalność mogą prowadzić sklepy, w których za ladą stoi właściciel. Czynne są dziś również m.in.:

stacje benzynowe,

kioski,

restauracje,

placówki pocztowe,

kwiaciarnie,

sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Od ponad roku w Sejmie znajduje się firmowany przez posła Polski 2050 Ryszarda Petru projekt, zakładający liberalizację niedzielnego handlu. Projekt przewiduje m.in. dwie niedziele handlowe w miesiącu (pierwszą i trzecią), czyli zasady zbliżone do tych z początków funkcjonowania ustawy. Za pracę w ostatnim dniu tygodnia przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny (od sześciu dni przed do sześciu dni po dniu pracy w niedzielę). Projekt utknął jednak w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.

Przed wyborami prezydenckimi Petru zaproponował, aby o zakazie handlu w niedzielę decydowały samorządy. Polityk wrócił do tej koncepcji w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" – To Polacy lokalnie podejmowaliby decyzje, czy niedziele handlowe mają być, czy sklepy mają być w niedziele zamknięte – proponuje Petru.

Czytaj też:

Za co Polacy kochają Lidla i Biedronkę? Dominują trzy rzeczyCzytaj też:

W Lidlu możesz nieźle zaoszczędzisz na maśle. Sprawdź też inne hity z nowej gazetki