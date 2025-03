Uważajcie na takie e-maile od „skarbówki". Oszuści chcą wyłudzić dane

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod resort lub Krajową Administrację Skarbową. – Za pomocą e-maili i fałszywych stron internetowych takich jak podatki-pl[.]web.app, podatki-pl[.]firebaseapp.com, pl-logowaniegov[.]com.es próbują wyłudzić dane podatników. Oszuści proszą o podanie numeru PESEL, numeru paszportu, nazwiska panieńskiego matki i numeru telefonu, dzięki czemu podatnik ma rzekomo uzyskać „dostęp do swojego podatku” – napisano w komunikacie.

Oszustwo „na podatek". Apel ministerstwa

Resort apeluje, aby nie podawać danych osobowych takich jak PESEL czy numer rachunku bankowego. Przestrzega również, by nie podawać danych do logowania do e-Urzędu Skarbowego lub PIN-u do aplikacji e-Urząd Skarbowy.

Niektóre fałszywe strony, przygotowane przez oszustów, są często podobne do oryginalnych stron Ministerstwa Finansów i trudno je odróżnić. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na opis linku w adresie strony internetowej.

– Inne strony zawierają logotypy ministerstwa i elementy znane z platformy login.gov.pl. Przy czym charakterystyczną cechą jest dostęp tylko do jednej z wielu dostępnych w oryginalnej wersji możliwości logowania. Oczywiście link kieruje dalej do fałszywej strony służącej wyłudzeniu danych, a nie do prawdziwego serwisu – ostrzega ministerstwo.

Fałszywe e-maile ws. nadpłaty

Do podatników trafiają również fałszywe maile z informacją o nadpłacie podatku PIT. Oszuści podszywający się pod urząd skarbowy proszą o potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty. – Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie powiadamiają w e-mailach o weryfikacji deklaracji PIT i nie przesyłają w nich linków. Pracownicy resortu finansów nie nakłaniają podatników, by za pomocą bankowości elektronicznej potwierdzili dane rachunku w celu otrzymania zwrotu nadpłaty – podkreśla resort finansów.

Ministerstwo przypomina, że informacje o nadpłacie podatku podatnik znajdzie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Może się do niego zalogować wybraną metodą na rządowej platformie login.gov.pl. W e-US podatnik może też śledzić status zwrotu podatku.

W przypadku gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, podatnik powinien zadzwonić i wyjaśnić tą sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30. Ministerstwo zachęca również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. – W okresie składania zeznań podatkowych zwiększa się aktywność oszustów, którzy próbują wyłudzić dane podatników. Apelujemy o szczególną ostrożność – podsumowuje resort finansów.

