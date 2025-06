Nowe dopłaty do mieszkań już od lipca. Można dostać nawet 1800 zł

Już 1 lipca 2025 roku funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa zaczną otrzymywać nowe świadczenie mieszkaniowe. Dodatek ten, wynoszący od 900 do 1800 zł miesięcznie, ma być wolny od podatku i będzie można go przeznaczyć na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego. Wypłaty będą realizowane co miesiąc, a ich wysokość zależeć będzie od miejsca pełnienia służby.

Cztery formy wsparcia

Nowe świadczenie to element reformy, która ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych służb mundurowych oraz zwiększenie ich stabilizacji zawodowej. Rozwiązanie to jest wzorowane na systemie stosowanym już w Siłach Zbrojnych RP. Rząd przewiduje cztery formy wsparcia mieszkaniowego: wypłatę świadczenia pieniężnego, przydział lokalu mieszkalnego, przydział kwatery tymczasowej lub miejsce w internacie bądź kwaterze internatowej – zależnie od dostępności w danej jednostce.

W komunikacie rządowym podkreślono, że dotychczasowy system był niedostosowany do obecnych realiów i oferował zbyt niskie dodatki, które nie zaspokajały faktycznych potrzeb funkcjonariuszy. Nowe zasady mają być bardziej elastyczne i lepiej dopasowane do różnych sytuacji lokalowych.

Fala odejść ze służby

Premier Donald Tusk zaznaczył, że reforma została wypracowana wspólnie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po konsultacjach ze związkami zawodowymi i samymi funkcjonariuszami.

Wprowadzenie dodatków na wzór świadczeń dostępnych dla żołnierzy Wojska Polskiego ma również przeciwdziałać rosnącej liczbie odejść ze służby. Nowe wsparcie ma nie tylko poprawić sytuację materialną, ale też zachęcić do pozostania w formacjach mundurowych. Dla wielu funkcjonariuszy dopłata może znacząco odciążyć domowy budżet i ułatwić pokrycie kosztów związanych z mieszkaniem.

