Państwo dopłaci ci do prawa jazdy. Nawet 4000 zł na kurs i egzamin

Od początku roku działa nowy program wsparcia dla osób chcących zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Dzięki dopłacie można uzyskać nawet 4 tys. zł na kurs prawa jazdy i egzamin państwowy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych oraz z niepełnosprawnościami i ma na celu zwiększenie mobilności zawodowej. Nabór trwa do 31 sierpnia 2025 roku.

Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać online przez System Obsługi Wsparcia PFRON lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ze względu na możliwe ograniczenia liczby miejsc, warto zareagować jak najszybciej.

Dofinansowanie dotyczy nie tylko prawa jazdy kategorii B. Można również ubiegać się o wsparcie na kursy na kategorie C, C+E oraz D – szczególnie potrzebne w branży transportowej i komunikacyjnej. Trzeba jednak uzasadnić cel szkolenia – na przykład nie można zdobywać prawa jazdy kat. D, planując pracę jako taksówkarz.

Program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o dysfunkcji ruchu lub słuchu. Uczestnicy muszą być w wieku aktywności zawodowej – do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Dopłaty do kursów

Wysokość dopłat zależy od kategorii prawa jazdy. Można otrzymać:

do 2 426 zł na kategorię B,

do 4 043 zł na inne kategorie,

do 924 zł na zakwaterowanie i dojazdy,

do 578 zł na usługi tłumacza języka migowego.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wniesienie wkładu własnego – minimum 10 proc. kosztów. Program obejmuje także jazdy dodatkowe i szkolenia uzupełniające. Badania lekarskie nie są finansowane, ale można odzyskać poniesione koszty, jeśli spełniono wcześniej wymagania programu.

Dodatkowo dopłaty do kursu prawa jazdy są dostępne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. W tym przypadku urząd może wymagać potwierdzenia zatrudnienia po zakończeniu szkolenia.

