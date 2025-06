Obietnice gospodarcze Karola Nawrockiego. Niektóre chce spełnić już pierwszego dnia

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przedstawiła dane ze 100 proc. obwodów głosowania. Wynika z nich, że drugą turę wyborów prezydenckich wygrał popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki z wynikiem 50,89 proc. Drugie miejsce zajął kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, którego poparło 49,11 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła 71,63 proc., co jest najwyższym wynikiem w historii wyborów prezydenckich w III RP.

Z danych PKW wynika, że Nawrocki wygrał w sześciu województwach: podkarpackim (71,02 proc.), lubelskim (66,54 proc.), świętokrzyskim (63,61 proc.), podlaskim (61,39 proc.), małopolskim (58,87 proc.), a także łódzkim (53,20 proc.).

Obietnice gospodarcze Karola Nawrockiego

Wśród kampanijnych zapowiedzi zwycięzcy wyborów prezydenckich były obietnice gospodarcze. Karol Nawrocki zadeklarował, że 6 sierpnia, czyli w pierwszym dniu urzędowania jako prezydent, złoży projekt ustawy obniżającej stawkę VAT z 23 proc. do 22 proc., a także pakiet "niższe i prorodzinne podatki". W ramach tego pakietu przewidziano m.in. wprowadzenie stawki PIT 0 proc. dla rodzin wychowujących dwoje lub więcej dzieci. Ulgi mają objąć również przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nawrocki zapowiedział również, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc.

Wśród innych obietnic gospodarczych wygranego kandydata znalazły się m.in. podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, likwidacja podatku Belki od zysków kapitałowych do tej samej kwoty rocznie oraz "sprawiedliwa waloryzacja emerytur" co najmniej o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Nawrocki zapowiedział również złożenie projektów ustaw upraszczających system podatkowy, w tym wprowadzenie jednego przelewu łączącego PIT, ZUS i składkę zdrowotną.

