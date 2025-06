Zaskakujące priorytety finansowe Polaków. Jedna kategoria wyprzedziła zdrowie

Chcesz wiedzieć, jak wyglądają finansowe nawyki przeciętnego Polaka? Najnowsze dane GUS z badania budżetów gospodarstw domowych z 2024 r. przynoszą szczegółowy obraz domowych wydatków i dochodów. W badaniu wzięło udział około 37 tys. gospodarstw, w tym także należących do cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe.

Sytuacja się poprawia

Z raportu wynika, że w 2024 r. nastąpiła poprawa sytuacji materialnej. Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 3167 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 18,3 proc. w ujęciu nominalnym i o 14,1 proc. realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji. Ta kwota obejmuje wszystkie wpływy pomniejszone o podatki i składki – to pieniądze, które faktycznie trafiają do portfela.

Jednocześnie zmniejszył się udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym – spadł poniżej 60 proc., co oznacza wzrost finansowej przestrzeni i większą możliwość oszczędzania. Wydatki na jednego członka gospodarstwa domowego wynosiły średnio 1878 zł miesięcznie, z czego 1814 zł przeznaczano na konsumpcję. Wartość ta wzrosła o 14,8 proc. nominalnie i o 10,8 proc. realnie.

Tyle pochłaniają codzienne wydatki

Najwięcej środków Polacy przeznaczają na żywność i napoje bezalkoholowe – ponad 25 proc. wydatków. Choć ich udział lekko spadł w porównaniu do roku 2023, nadal jest wyższy niż w latach 2011–2019. Na drugim miejscu znajdują się opłaty za mieszkanie i nośniki energii – łącznie odpowiadają za 18,8 proc. wydatków, w tym sama energia za 10,7 proc. Te dwie kategorie razem pochłaniają 44,1 proc. budżetu przeciętnego gospodarstwa.

Trzecią najważniejszą kategorią wydatków jest transport. Tuż za nim uplasowały się wydatki na rekreację i kulturę – to zaskakujące czwarte miejsce wyprzedza chociażby nakłady na zdrowie (5,6 proc.) czy alkohol i wyroby tytoniowe (2,5 proc.).

Publikowane przez GUS dane mogą posłużyć jako punkt odniesienia przy analizie własnych finansów. Większość systemów bankowości internetowej i aplikacji mobilnych pozwala dziś na kategoryzację wydatków, co umożliwia porównanie własnego budżetu z modelem przeciętnego gospodarstwa domowego.

