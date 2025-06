Tysiące pracowników Volkswagena odchodzi dobrowolnie. Tak wygląda plan wielkich cięć

Ponad 20 tys. pracowników Volkswagena zgodziło się na wcześniejsze odejście z pracy —pisze serwis dlahandlu.pl, powołując się na informacje i ustalenia dziennika „Bild”. Jest to część szeroko zakrojonego planu redukcji zatrudnienia, w ramach którego firma zamierza do 2030 roku zmniejszyć liczbę etatów o 35 tysięcy. Większość osób, które przystały na ofertę wcześniejszego odejścia, skorzysta z możliwości pracy w niepełnym wymiarze przed przejściem na emeryturę.

Volkswagena – odprawy sięgające 400 tys. euro

Jak informuje serwis, zwolnieni pracownicy mają otrzymać odprawy, których wysokość będzie zależeć od stażu pracy — maksymalna wartość odprawy może sięgnąć nawet 400 tysięcy euro.

„Bild” zaznaczył, że odejście 20 tys. pracowników to etap przejściowy. Volkswagen zmniejszył liczbę oferowanych staży z 1400 do 600 rocznie od 2026 r. Dzięki tym środkom producent chce zaoszczędzić 1,5 mld euro rocznie.

W ramach działań oszczędnościowych około 130 tysięcy pracowników Volkswagena zaakceptowało również zamrożenie płac na dotychczasowym poziomie. Firma zrezygnowała także z wypłacania świadczenia urlopowego w wysokości 1290 euro. Według związku zawodowego IG Metall, wprowadzone środki mają na celu uniknięcie konieczności zamykania zakładów produkcyjnych.

Zeszłoroczny kryzys w Volkswagenie

Odejścia są efektem zeszłorocznego kryzysu i zakończonych tuż przed Bożym Narodzeniem negocjacji zarząd Volkswagena z przedstawicielami związków zawodowych. Ogłoszono wówczas wspomniany wyżej plan zmniejszenia mocy produkcyjnych w niemieckich zakładach i likwidację 30 tys. miejsc pracy w kraju.

Chińczycy nie kupują Volkswagena

„W ubiegłym roku borykająca się z kryzysem grupa Volkswagen (VW) odnotowała spadek zysku netto o prawie 31 procent. To konsekwencja ostrej konkurencji na rynku chińskim oraz wysokich kosztów reorganizacji” – informowało w marcu „Deutsche Welle” („DW”).

Niemiecki dziennik podał wówczas, że w sumie VW zarobił netto 12,4 miliarda euro, czyli o 30,6 procent mniej niż rok wcześniej. Z kolei sprzedaż wzrosła o niecały jeden procent – do 324,7 mld euro. Wynik operacyjny grupy, stanowiący miarę podstawowej rentowności, również spadł do 19,1 mld euro; to o 15 procent mniej niż w 2023 roku. Spadek był spowodowany „znacznym wzrostem kosztów stałych” i jednorazowymi wydatkami w łącznej wysokości 2,6 mld euro, głównie na restrukturyzację. Na zeszłoroczne wyniki VW wpływ miały nie tylko rosnące koszty, ale także sytuacja na rynku chińskim. Ma on dla niemieckiego koncernu kluczowe znaczenie, ponieważ generował gigantyczne zyski. Tymczasem zeszłoroczne dostawy do Państwa Środka spadły o prawie 10 procent.

