Chińczycy porzucają Volkswagena. Niemiecki koncern w poważnych tarapatach

„W ubiegłym roku borykająca się z kryzysem grupa Volkswagen (VW) odnotowała spadek zysku netto o prawie 31 procent. To konsekwencja ostrej konkurencji na rynku chińskim oraz wysokich kosztów reorganizacji” – informuje „Deutsche Welle” („DW”).

Niemiecki dziennik podaje, że w sumie VW zarobił netto 12,4 miliarda euro, czyli o 30,6 procent mniej niż rok wcześniej. Z kolei sprzedaż wzrosła o niecały jeden procent – do 324,7 mld euro. Wynik operacyjny grupy, stanowiący miarę podstawowej rentowności, również spadł do 19,1 mld euro; to o 15 procent mniej niż w 2023 roku.

Jak pisze „DW”, powołując się na komunikat firmy z Wolfsburga, spadek był spowodowany „znacznym wzrostem kosztów stałych” i jednorazowymi wydatkami w łącznej wysokości 2,6 mld euro, głównie na restrukturyzację.

Chińczycy nie kupują Volkswagena

Na zeszłoroczne wyniki VW wpływ miały nie tylko rosnące koszty, ale także sytuacja na rynku chińskim. Ma on dla niemieckiego koncernu kluczowe znaczenie, ponieważ generował gigantyczne zyski. Tymczasem zeszłoroczne dostawy do Państwa Środka spadły o prawie 10 procent. „Słabe wyniki na kluczowym rynku chińskim przyczyniły się do ogólnego 3,5-procentowego spadku sprzedaży jednostkowej” – pisze „DW”.

Zeszłoroczny kryzys w Volkswagenie

Po poważnym zeszłorocznym kryzysie i zakończonych tuż przed Bożym Narodzeniem negocjacjach Zarząd Volkswagena z przedstawicielami związków zawodowych ogłosił plan zmniejszenia mocy produkcyjnych w swoich niemieckich zakładach i likwidację 30 tys. miejsc pracy w kraju. W tym roku grupa spodziewa się niewielkiego wzrostu. „Według Volkswagena w 2025 roku przychody powinny być wyższe od wartości z 2024 r. nawet o pięć procent” – informuje „DW”.

W Polsce Volkswagen inwestuje w kadrę

W Polsce Volkswagen ma cztery zakłady produkcyjne zlokalizowane w Poznaniu i jego okolicach: odlewnię na poznańskiej, Wildzie, zakład Caddy w Antoninku, zakład oraz zakład Crafter we Wrześni. Już w połowie zeszłego roku spółka informowała o inwestycji w poznański dział rozwoju i podwojeniu zatrudnienia inżynierów oraz konstruktorów. Ogółem planowano zatrudnić 140 specjalistów.

– Transformacja w branży motoryzacyjnej wymaga zupełnie nowych kompetencji – podkreślała wówczas Jolanta Musielak, członkini zarządu ds. personalnych i organizacji w VWP, zaznaczając, że VW, jako odpowiedzialny pracodawca, od wielu lat inwestuje w rozwój wiedzy i umiejętności swoich pracowników.

– Mamy własne centrum rozwoju kompetencji, trenerów, blisko współpracujemy też z uczelniami wyższymi z Poznania i szkołami branżowymi z Wrześni i Swarzędza. Zgodnie z polityką firmy, w pierwszej kolejności nowe miejsca pracy są oferowane osobom już zatrudnionym w Volkswagen Poznań – zapewniała Musielak.

