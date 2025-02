Duża zmiana na rynku odzieży dziecięcej. Monnari przejmuje markę 5.10.15.

O zamiarach przejęcia przez Monnari Trade akcji Komex S.A., właściciela marki 5.10.15., informowaliśmy już w zeszłym roku. Wówczas to został podpisany list intencyjny. Spółka wyraziła w nim gotowość do podjęcia rozmów i negocjacji zmierzających do „ustalenia szczegółowych zasad i warunków nabycia przez Monnari Trade S.A. lub podmiot z grupy kapitałowej Monnari Trade S.A. od Hemoca posiadanego przez Hemoca pakietu akcji spółki Komex, stanowiącego 50,056 proc. kapitału zakładowego Komex”.

UOKiK daje zielone światło

Jak poinformowały „Wiadomości Handlowe” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie spółki Hemoca Holdings, która kontroluje markę 5.10.15, przez Monna Nice – spółkę zależną Monnari Trade. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Monnari ma przejąć ponad 50 proc. udziałów w Hemoca Holdings. Przejęcie zostało zapowiedziane już w pierwszej połowie zeszłego roku, a firma Monnari obecnie rozważa dalsze kroki w celu przejęcia 100 proc. akcji tej spółki.

Monnari rośnie w siłę

Ta strategiczna decyzja może zmienić dynamikę rynku, łącząc segmenty odzieży dziecięcej i damskiej pod jednym dachem, oraz poszerzając ofertę Monnari o nowe produkty skierowane do rodziców i ich pociech. Sieć 5.10.15. to bowiem jedna z czołowych marek w Polsce w segmencie odzieży dziecięcej, obok takich graczy jak Smyk czy Pepco. Marka posiada około 260 sklepów, w większości franczyzowych, i sprzedaje swoje produkty zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online. Monnari, który do tej pory koncentrował się na odzieży i akcesoriach dla kobiet, ma obecnie 185 sklepów własnych oraz 17 franczyzowych. W 2024 roku przychody Monnari Trade wyniosły 305,7 mln zł, co oznacza wzrost o 1,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. To przejęcie stanowi ważny krok w strategii konsolidacji rynku modowego w Polsce.

