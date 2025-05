Lokaty na trzy miesiące. „Ósemka" to już przeszłość

Serwis Bankier.pl przygotował najnowsze zestawienie lokat na trzy miesiące. Ranking powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym wyższa pozycja.

Majowe zestawienie przynosi spore zmiany. Ma to związek z faktem, iż zabrakło w nim dotychczasowego lidera. Lokata Powitalna banku Credit Agricole, gdzie oprocentowanie wynosiło 8 proc. w skali roku, została wycofana.

Lokaty na trzy miesiące. Nowi liderzy rankingu

Teraz liderów rankingu lokat kwartalnych jest dwóch. Pierwszy to dotychczasowy wicelider – Lokata Promocyjna od mBanku, a drugi to Lokata na Start Alior Banku (debiut w zestawieniu). W obu przypadkach proponowana stawka wynosi 7 proc. rocznie. Podobne są również warunki skorzystania z oferty – przeznaczone są one dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste oraz wyrażą zgody marketingowe. Maksymalna kwota wpłaty na lokacie Alior Banku to 30 000 zł. Z kolei na lokatę mBanku można wpłacać nie więcej niż 25 000 zł.

Drugą pozycję zachowała Lokata Promocyjna, proponowana przez Citi Handlowy. Pozycję wicelidera udało się zachować, mimo obniżki oprocentowania – z 7 do 6,80 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „Profesjonalne wsparcie z kontem oszczędnościowym Citigold 6,8%”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości co najmniej 420 000 zł. Maksymalnie można wpłacać 220 000 zł.

Na najniższym stopniu podium uplasowała się Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W tym wypadku nie ma zmian. Proponowane oprocentowanie to nadal 6,50 proc. w skali roku, a jedynym warunkiem dodatkowym jest posiadanie konta w banku. Maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000.

Tuż za podium zestawienia lokat na trzy miesiące również Lokata Plus, tyle że od Toyota Banku. Oprocentowanie na tym depozycie to 6,10 proc. rocznie. Piąte miejsce zajmują ex aequo lokaty z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. w skali roku. Chodzi o NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, proponowany przez Bank Nowy, a także Lokatę dla Ciebie dla nowych klientów Raiffeisen Digital Banku.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na miesiąc. Zdecydowany lider rankinguCzytaj też:

Masz kredyt hipoteczny? Bank może zachęcić cię do remontu domu