Lokaty bankowe na miesiąc. Zdecydowany lider rankingu

Serwis Bankier.pl przygotował ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Bank Nowy wciąż liderem

Bezapelacyjnym liderem rankingu nadal jest NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT z oferty Banku Nowego. Stawka na tej lokacie to 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 10 000 zł.

Na drugim miejscu utrzymała się Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank. Oprocentowanie wynosi 5,80 proc. rocznie. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Trzecie miejsce w rankingu lokat bankowych na miesiąc zachowała Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. w skali roku. W tym wypadku warunki umożliwiające skorzystanie z oferty odbiegają od tego co proponuje konkurencja. Lokata jest bowiem dostępna dla posiadaczy konta w banku w ciągu 30 dni od dnia ich urodzin. Lokatę należy założyć przez aplikację mobilną, a maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Ostatnią lokatą, gdzie można liczyć na 5 proc. jest zajmująca czwarte miejsce w zestawieniu Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Z oferty mogą skorzystać posiadacze konta w banku, a górny limit wpłat to 2 000 000 zł. Piątą pozycję zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group z oprocentowaniem na poziomie 4,75 proc. rocznie. Oferta ta skierowana jest dla posiadaczy rachunku depozytowego. Maksymalnie można wpłacać aż 12 000 000 zł.

Tuż za pierwszą piątką zestawienia znalazła się kwietniowa nowość, czyli iLokata, proponowana przez Bank BPS. Stawka na tej lokacie to 4 proc. w skali roku. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest posiadanie konta osobistego lub konta oszczędnościowego. Warto podkreślić, że w tym wypadku nie ma górnego limitu wpłat.

Jedyna obniżka

Na siódmym miejscu uplasowała się Lokata standardowa od Inbanku. To jedyna instytucja, która zdecydowała się na obniżkę oprocentowania – z 3,50 do 3 proc. rocznie. Wabikiem może być tu jednak brak warunków dodatkowych. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł.

Na kolejnych miejscach rankingu znalazły się lokaty z oprocentowaniem poniżej 3 proc.

