Najlepsze lokaty dla nowych klientów. Nawet 8 proc. do wzięcia

Bankier.pl opublikował ranking lokat przygotowanych wyłącznie dla nowych klientów banku. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty dla nowych klientów. 8 proc. w Credit Agricole

Nowi klienci mogą liczyć obecnie nawet na 8 proc. stawkę w skali roku. Oferuje ją lider rankingu, jakim jest trzymiesięczna Lokata Powitalna, proponowana przez Credit Agricole. Poza posiadaniem statusu nowego klienta bank oczekuje otwarcia konta osobistego, wyrażenia zgód marketingowych oraz aktywnego korzystania z rachunku w każdym pełnym miesiącu trwania depozytu – wykonania co najmniej 5 transakcji kartą debetową lub Blikiem oraz zalogowania się minimum raz do aplikacji mobilnej banku. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Wiceliderem zestawienia jest półroczna Nest Lokata Witaj od Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,60 proc. rocznie. Wymogowi posiadania statusu nowego klienta towarzyszą inne warunki, jak m.in. zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę nie niższą niż 2000 zł lub zapewnienie dowolnych wpływów na te samą kwotę, a także wykonanie min. 10 transakcji kartą lub Blikiem. Podane warunki należy spełniać w dwóch okresach. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Aż cztery lokaty znalazły się na trzecim miejscu rankingu. Wszystkie oferują oprocentowanie na poziomie 7 proc. Chodzi o:

NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT – miesięczna lokata proponowana przez Bank Nowy,

Lokata na Start – trzymiesięczna lokata Alior Banku,

Lokata Powitalna – trzymiesięczna lokata mBanku,

VeloLokata dla Aktywnych – półroczna lokata VeloBanku.

Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowały się lokaty z oprocentowaniem poniżej 7 proc.

