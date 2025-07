Orlen z kolejnym rekordem. Symboliczna granica przebita

Orlen osiągnął historyczny sukces na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Po raz pierwszy w dziejach kapitalizacja spółki przekroczyła barierę 100 miliardów złotych. Tym samym multienergetyczny gigant stał się najdrożej wycenianą firmą w Polsce i jedną z zaledwie trzech spółek w historii GPW, które osiągnęły ten pułap.

Rekordowa wycena

9 lipca 2025 roku, w ciągu pierwszych minut sesji giełdowej, kurs akcji Orlenu przekroczył 86 zł, co przełożyło się na wycenę ponad 100 mld zł. W kolejnych minutach kurs rósł jeszcze wyżej – do 87,65 zł – a całkowita wartość rynkowa spółki sięgnęła 101,8 mld zł. Choć cena akcji nadal pozostaje poniżej historycznego maksimum z 2021 roku (134,45 zł), obecna kapitalizacja bije wszelkie rekordy. Kluczową rolę odegrały tu wcześniejsze emisje akcji w związku z połączeniami Orlenu z Lotosem i PGNiG.

Orlen stał się trzecią firmą, której wycena przekroczyła 100 mld zł. Wcześniej ten poziom osiągnęły jedynie Allegro (w 2020 roku) oraz PKO BP (w marcu 2025). Obecnie PKO BP wyceniane jest na 98,2 mld zł, a Allegro – poniżej 40 mld zł. Inne największe spółki WIG20 to PZU (53,8 mld zł), Santander (52,9 mld zł), Dino (51,7 mld zł) i Pekao (50 mld zł).

Orlen w światowym rankingu

Obecna wycena Orlenu to około 27,8 miliarda dolarów, co plasuje go na 787. miejscu w globalnym rankingu spółek giełdowych. Polski koncern wyprzedza takie firmy jak Vodafone, Michelin, ArcelorMittal czy Warner Bros. Discovery. W Europie Orlen wyprzedza m.in. H&M, Philipsa czy właściciela Biedronki – Jeronimo Martins. Minimalnie wyżej wyceniane są Bayer, Ryanair czy Stellantis.

W zestawieniu spółek sektora paliwowego, Orlen zajął 52. miejsce. Liderem globalnym pozostaje Saudi Aramco (1,62 bln dol.), a w czołówce są również Exxon Mobil i Chevron. Wśród spółek notowanych na giełdach Unii Europejskiej Orlen znalazł się na 124. pozycji, za SAP-em i Ryanairem, ale przed wieloma znanymi markami.

