Lokaty bankowe na rok. Zmiany w Top 5 rankingu

Bankier.pl opublikował najnowszy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Lokata dla Ciebie wciąż liderem

Liderem zestawienia pozostaje Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Bank z niezmiennym oprocentowaniem na poziomie 5,70 proc. rocznie. To stosunkowo mało, w porównaniu np. do lokat kwartalnych, gdzie oprocentowanie wynosi 8 proc., czy do lokat na pół roku (tu maksymalna stawka wynosi 7,60 proc.). Klienci mogą odczuwać rozczarowanie, choć z drugiej strony warunki umożliwiające skorzystanie z najlepiej oprocentowanej oferty są dość skromne – wystarczy posiadać konto w Raiffeisen Digital Bank. Maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł.

Drugie miejsce ponownie zajęła Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. rocznie. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku, ale maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł.

Trzecie miejsce w rankingu utrzymała Lokata Plus od Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,30 proc. w skali roku. Z tej propozycji także mogą skorzystać posiadacze konta w instytucji. W tym wypadku maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Nowość w zestawieniu

Widać zatem, że pierwsza trójka najnowszego rankingu lokat bankowych na rok jest taka sama jak przed miesiącem. Zmiany nastąpiły natomiast na dalszych miejscach. Na czwartej pozycji debiutuje Lokata terminowa, proponowana przez Aion Bank. Oferowana stawka to 5,20 proc. rocznie, a jedyny wymóg to posiadanie konta w banku. Maksymalna kwota wpłaty to 1 000 000 zł.

Na piątym miejscu uplasowały się ex aequo Lokata standardowa, proponowana przez Inbank, a także Lokata Facto od BFF Banking Group. Oprocentowanie na tych lokatach wynosi 5 proc. w skali roku, co oznacza, że pierwszy z banków zdecydował się na obniżkę (przed miesiącem stawka na Lokacie standardowej wynosiła 5,25 proc.). Warto podkreślić, że na tej lokacie nie ma żadnych warunków dodatkowych. W przypadku Lokaty Facto należy posiadać rachunek depozytowy. Na lokaty można wpłacać odpowiednio 50 000 i 12 000 000 zł.

Pierwszą piątkę rankingu lokat bankowych na rok zdominowały zatem „piąteczki". Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się propozycje z oprocentowaniem poniżej 5 proc.

