Kursy walut 9 lipca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Środa przynosi niewielkie zmiany na rynku walutowym. Dolar amerykański lekko umocnił się wobec złotego, korygując wcześniejsze spadki. Euro i frank szwajcarski pozostają stabilne, z bardzo ograniczoną zmiennością. Funt szterling delikatnie zyskał, potwierdzając lekkie odbicie względem złotego. Na rynku walutowym nadal panuje względny spokój — zmiany są umiarkowane.

Dolar amerykański (USD) dzisiaj kosztuje 3,6198 zł, co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu do wtorkowych 3,6135 zł. To sygnał lekkiego umocnienia amerykańskiej waluty, choć zmiana pozostaje niewielka i nie zapowiada większych ruchów.

Euro (EUR) pozostaje praktycznie bez zmian — kurs 4,2399 zł jest bardzo zbliżony do poziomu z poprzedniego dnia (4,2455 zł). To potwierdza stabilność wspólnej europejskiej waluty wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) również utrzymuje kurs na podobnym poziomie — dziś 4,5451 zł wobec 4,5370 zł dzień wcześniej. Szwajcarska waluta pozostaje stabilna.

Funt szterling (GBP) zanotował drobny wzrost do 4,9232 zł z wtorkowych 4,9189 zł, co wskazuje na lekkie umocnienie względem złotego, choć bez spektakularnych skoków.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 9 lipca

dolar – 3,6198 zł

euro – 4,2399 zł

frank szwajcarski – 4,5451 zł

funt szterling – 4,9232 zł

Jakie były kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – wtorek, 8 lipca

dolar – 3,6135 zł

euro – 4,2455 zł

frank szwajcarski – 4,5370 zł

funt szterling – 4,9189 zł

Kursy walut – poniedziałek, 7 lipca

dolar – 3,6269 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,5500 zł

funt szterling – 4,9258 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

