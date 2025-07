Kursy walut 8 lipca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Wtorek przynosi niewielkie korekty na rynku walutowym. Dolar amerykański delikatnie osłabł wobec złotego, kontynuując lekką tendencję spadkową z poprzedniego dnia. Euro i frank szwajcarski utrzymują się stabilnie, pokazując niewielką zmienność, natomiast funt szterling zanotował drobny spadek, potwierdzając lekkie osłabienie względem rodzimej waluty.

Na rynku walutowym dziś umiarkowane zmiany, bez gwałtownych ruchów. Waluty utrzymują się blisko poziomów sprzed dnia, co wskazuje na względną stabilność w oczekiwaniu na kolejne impulsy gospodarcze.

Rynek walut – analiza dnia

Dolar amerykański (USD) dzisiaj kosztuje 3,6135 zł, co oznacza spadek w porównaniu do poniedziałkowych 3,6269 zł. To sygnał, że amerykańska waluta traci nieco na sile, choć zmiana jest umiarkowana i nie zwiastuje gwałtownych ruchów.

Euro (EUR) pozostaje praktycznie bez zmian — kurs 4,2455 zł jest zbliżony do poziomu z poprzedniego dnia, gdy wynosił 4,2524 zł. To potwierdza stabilność wspólnej europejskiej waluty na tle złotego.

Frank szwajcarski (CHF) również utrzymuje kurs na podobnym poziomie — dziś 4,5370 zł wobec 4,5500 zł dzień wcześniej. Ta waluta pozostaje postrzegana jako bezpieczna przystań, co znajduje odzwierciedlenie w jej niewielkiej zmienności.

Funt szterling (GBP) zanotował niewielki spadek do 4,9189 zł z 4,9258 zł z poniedziałku, co wskazuje na lekkie osłabienie wobec złotego, lecz bez większych przesunięć.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 8 lipca

dolar – 3,6135 zł

euro – 4,2455 zł

frank szwajcarski – 4,5370 zł

funt szterling – 4,9189 zł

Jakie były wczoraj kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 7 lipca

dolar – 3,6269 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,5500 zł

funt szterling – 4,9258 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 30 czerwca do 4 lipca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 4 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,93 zł

Kursy walut – czwartek, 3 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 4,94 zł

Kursy walut – środa, 2 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,94 zł

Kursy walut – wtorek, 1 lipca

dolar – 3,59 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,95 zł

Kursy walut – poniedziałek, 30 czerwca

dolar – 3,62 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 4,95 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

