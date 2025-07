Niemiecki biznes bije na alarm. „Izolacja nie rozwiązuje problemów”

Niemieckie media szeroko komentują decyzję Polski o przywróceniu kontroli na granicy z Niemcami. Coraz częściej pojawiają się głosy, że to reakcja na działania rządu w Berlinie, która może wywołać efekt domina. Zarówno politycy, jak i przede wszystkim przedstawiciele niemieckiego biznesu wysyłają wyraźne sygnały zaniepokojenia.

Niemiecki biznes ostrzega przed skutkami kontroli na granicach

Obaw nie kryją także przedstawiciele organizacji biznesowych – pisze „Deutsche Welle” („DW”).

Cytowana przez „DW” Helena Melnikov, dyrektor zarządzająca Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK), powiedziała w rozmowie z gazetą „Handelsblatt”, że Izba otrzymuje niepokojące informacje od środowiska biznesu, a w szczególności od lokalnych izb przemysłowo-handlowych.

Jak zauważyła szefowa DIHK, „jeśli osoby dojeżdżające do pracy przez granicę polsko-niemiecką nie będą już docierać bez problemów i na czas, istnieje zwiększone ryzyko, że na stałe zmienią kierunek tych podróży, co będzie miało konsekwencje w postaci niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w regionach takich jak Brandenburgia” – ostrzegła.

Jej zdaniem w sposób szczególny mogą to odczuć firmy z sektora handlu detalicznego, opieki i opieki zdrowotnej, branża gastronomiczna zlokalizowana w pobliżu granicy, a także duże zakłady przemysłowe. „Firmy potrzebują niezawodności i swobody przemieszczania się, a nie nowych barier” – podkreśliła Helena Melnikov.

Jak pisze „DW”, szefowa DIHK zasugerowała wypracowanie pragmatycznych rozwiązań w drodze porozumień między Polską a Niemcami, takich jak przepustki dla osób dojeżdżających do pracy czy oddzielne pasy drogowe dla ruchu dostawczego. „W ten sposób można połączyć bezpieczeństwo i racjonalność ekonomiczną” – podkreśliła.

Niemieckie organizacje: „Izolacja nie rozwiązuje problemów”

Krytyczny wobec decyzji o przywróceniu kontroli granicznych jest także prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Handlu Hurtowego i Zagranicznego (BGA) Dirk Jandura. Jak pisze „DW”, Jandura ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami takiego podejścia, podkreślając: „Izolacja nie rozwiązuje problemów, ale tworzy nowe: dla łańcuchów dostaw, pracowników i spójności gospodarczej w Europie”.

Czytaj też:

Skrócony tydzień pracy. Rewolucja już się rozpoczęła

Niemiecka policja chce jasnych zasad

Niemiecki Związek Zawodowy Policji (GdP) zaapelował o ścisłą koordynację między Polską a Niemcami w zakresie kontroli granicznych oraz o ustalenie jasnych, praktycznych i wykonalnych zasad postępowania.

Szef związku GdP w Policji Federalnej Andreas Rosskopf w rozmowie z gazetą „Rheinische Post” podkreślił: „Potrzebujemy jasnych zobowiązań co do tego, kiedy możemy i musimy zawracać ludzi. I musi to być również uzgodnione na szczeblu międzypaństwowym w taki sposób, aby była to wykonalna procedura”.

DW pisze, że według Rosskopfa konieczne jest też ustalenie, co robić z osobami zawróconymi przez Polskę, tak by niemieccy funkcjonariusze mogli je w razie potrzeby kierować do odpowiednich ośrodków recepcyjnych.

Czytaj też:

AI odbierze etaty? Ekspert stawia zaskakującą tezęCzytaj też:

Biznes i NGO razem. Czy to inwestycja w sukces?