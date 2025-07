Banki zmieniają zasady gry. Oto najlepsze lokaty na lipiec

Lipcowe zestawienie najlepszych lokat kwartalnych przyniosło kilka istotnych zmian. Największą niespodzianką okazał się powrót Lokaty Powitalnej od Credit Agricole, która wraz z Lokatą na Start od Alior Banku objęła prowadzenie, oferując 7 proc. w skali roku. Obie oferty skierowane są wyłącznie do nowych klientów i wymagają spełnienia określonych warunków.

Najlepsze lokaty

Lokata na Start dostępna w Alior Banku oferuje oprocentowanie 7 proc. przy wpłacie od 1 tys. do 30 tys. zł. Konieczne jest założenie konta osobistego i wyrażenie zgód marketingowych. Taka sama stawka obowiązuje w Credit Agricole, jednak Lokata Powitalna przewiduje szerszy zakres wpłat – od 1 tys. do 50 tys. zł. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest otwarcie konta osobistego, wyrażenie zgód marketingowych, logowanie się co miesiąc do aplikacji mobilnej oraz dokonywanie minimum pięciu transakcji bezgotówkowych miesięcznie.

Drugie miejsce zajmuje Citi Handlowy z Lokatą Promocyjną na 6,7 proc. rocznie. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy zdecydują się na konto Citigold. Konieczne jest utrzymanie dziennego salda w wysokości co najmniej 420 tys. zł oraz akceptacja regulaminu. Wpłaty mogą wynosić od 20 tys. do 220 tys. zł.

Trzecią lokatę w rankingu zajmuje Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, oferujący 6,5 proc. rocznie w Lokacie Plus. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w tym banku, a limit wpłat waha się od 1 tys. do 2 mln zł.

Spadek w rankingu

Nie zabrakło również spadków. BOŚ Bank obniżył oprocentowanie Lokaty na Nowe Środki z 5,00 do 4,90 proc. Renault Bank zmienił stawkę z 6,50 na 6,25 proc., a Toyota Bank z 6,10 na 5,80 proc. Z zestawienia wypadła także Lokata dla Ciebie w wariancie promocyjnym od Raiffeisen Digital Banku, dostępna wcześniej tylko do końca czerwca.

Średnie oprocentowanie pięciu najlepszych lokat wynosi obecnie 6,69 proc., co oznacza wzrost o 0,13 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Mimo niektórych obniżek, liderzy z 7 proc. pokazują, że rynek lokat nadal oferuje atrakcyjne warunki.

