Żabka podbija Rumunię. Nowy sklep co 72 godziny, a to dopiero początek

liczba placówek dynamicznie rośnie, a lokalni konsumenci pokochali ofertę gotowych posiłków QMS. Czy Żabka stanie się liderem detalicznym w Europie Środkowo-Wschodniej? Są powody, by snuć takie wizje.

Dynamiczny rozwój sieci Żabka w Rumunii

Polska sieć Żabka intensyfikuje swoją obecność na rynku rumuńskim. Trzeba przyznać, że tempo ekspansji jest naprawdę imponujące. – Nasza sieć w Rumunii rośnie dynamicznie, obecnie mamy tam około 90 sklepów, a nowe placówki otwieramy średnio co trzy dni. To tempo może wydawać się wolniejsze niż w Polsce, ale i tak plasuje nas jako jedną z najszybciej rozwijających się sieci detalicznych w Europie – podkreśla Tomasz Suchański, prezes Żabki.

Czytaj też:

Żabka zmienia się w... restaurację. To nie żart!

Gotowe dania QMS hitem w Rumunii

Jednym z kluczowych elementów przyciągających rumuńskich konsumentów są gotowe posiłki QMS (Quick Meal Solutions). – Rozwijamy nasz koncept w Rumunii i aktualnie jesteśmy w fazie testowej. Dajemy sobie czas do wakacji, a konkretnie do trzeciego kwartału tego roku, by podjąć decyzję o zakończeniu testów i ewentualnym przejściu do pełnego rolloutu. Na ten moment wyniki są bardzo pozytywne – zaznacza Suchański.

Ekspansja przez akwizycje i rozwój organiczny

Rozwój żabki w Rumunii nie ogranicza się jedynie do budowania nowych sklepów. Firma aktywnie prowadzi małe, lokalne przejęcia. – Prowadzimy małe, bardzo lokalne akwizycje, przejmując pojedyncze sklepy lub niewielkie, kilkusklepowe sieci. To wszystko już się dzieje – mówi prezes.

Rynek rumuński przypomina Polskę sprzed dekady, co czyni go atrakcyjnym terenem do dalszej ekspansji. – Uważamy, że to idealne miejsce dla takiej sieci jak nasza. Zarówno pod kątem rozwoju organicznego, jak i akwizycji – podsumowuje Tomasz Suchański.

Czytaj też:

Dino idzie w zupełnie nowym kierunku. Klienci przecierają oczy ze zdumienia