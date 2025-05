Żabka zmienia się w... restaurację. To nie żart!

Przez dwa dni odwiedzający będą mogli bezpłatnie spróbować wybranych dań z oferty Żabka Cafe. Wystarczy aplikacja żappka i darmowa wejściówka w formie kodu QR dostępna w sekcji Menu Żabki od 8 maja.

Bezpłatne dania. Co będzie?

W HOT SPOT by Żabka będzie można spróbować m.in. pizzy w stylu neapolitańskim, makaronu penne z kurczakiem, stripsów z frytkami oraz orzeźwiającej lemoniady. To tylko niektóre z pozycji, które znajdą się w menu tego wydarzenia. Restauracja będzie czynna od godziny 12:00 do 20:00.

Influencerzy w Żabce

Pierwszego dnia wydarzenia, czyli 9 maja, odwiedzający będą mogli spotkać znanych influencerów, takich jak Jakob Kosel, Ciocia Liestyle i Kartonii. Dzięki temu wydarzeniu uczestnicy będą mieli szansę na rozmowę z ulubionymi twórcami i wspólne degustowanie nowości z menu żabki. Dzień wcześniej, 8 maja, influencerzy nagrają relacje z wizyty w lokalu, które trafią do ich kanałów społecznościowych.

Muzyka, klimat i nowoczesny wystrój

Wyjątkową atmosferę kulinarnego HOT SPOTU podkreślą zawieszone w witrynach neony, strefa ze stolikami z obsługą kelnerską oraz obecność DJ-a, który zadba o muzyczne tło wydarzenia. Żabkowy lokal przeistoczy się w prawdziwe miejsce spotkań, relaksu i doświadczeń smakowych.

Nowoczesna gastronomia w Żabce

Nowa inicjatywa to kontynuacja gastronomicznej rewolucji Żabki. Dzięki nowoczesnym piecom w ponad 9 tys. sklepów sieci serwowane są panini (19 mln sprzedanych w 2024 r.), frytki (10 mln porcji) oraz pizza (ponad 30 tys. sztuk dziennie). Rekordy popularności bije jednak hot dog z żabki Cafe – sprzedano ich aż 85 milionów.

Żabka Polska. Ile jest sklepów?

Aktualnie sieć posiada ponad 11 tys. sklepów na terenie całego kraju. Jubileuszowy, jedenastotysięczny sklep otwarto w grudniu 2024 r. w Warszawie (Moliera 8).

