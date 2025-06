Gdzie zarabia się fortunę? Te firmy płacą ponad 20 tys. zł miesięcznie

Niektóre przedsiębiorstwa działające w Polsce oferują swoim pracownikom wynagrodzenia znacznie przewyższające średnią krajową. Analiza Business Insidera objęła 91 spółek, w tym giełdowych i największych prywatnych firm, takich jak Allegro, Pepco, Żabka czy InPost. Uwzględniono również dane m.in. Grupy Żywiec i Jeronimo Martins Polska.

Kto płaci najwięcej?

Na szczycie zestawienia znalazła się firma inwestycyjna MCI Management. Zatrudniając 19 osób, wypłacała im średnio 102,5 tys. zł brutto miesięcznie, nie licząc zarządu. Mimo spadku zysków do 16 mln zł, wynagrodzenia wzrosły o 35 proc. rok do roku. W rekordowym 2023 roku firma wypracowała 165 mln zł zysku netto.

Drugie miejsce zajmuje CD Projekt, który wypłacał przeciętnie 24,1 tys. zł brutto, co daje ok. 15 tys. zł netto miesięcznie. Trzecia w rankingu Develia oferowała 23,5 tys. zł brutto miesięcznie. Choć wynagrodzenia nieco spadły, to zysk netto firmy wzrósł o 38 proc. do 380 mln zł.

Na czwartym miejscu uplasowała się Polenergia, której pracownicy zarabiali średnio 23,1 tys. zł brutto miesięcznie. Zyski firmy wyniosły 301 mln zł, a wynagrodzenia wzrosły o 34 proc. Piątkę zamyka Arctic Paper ze średnią pensją na poziomie 20,5 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że większość zatrudnionych pracuje w Szwecji.

W czołówce znalazły się również spółki państwowe: GPW zajęła siódme miejsce, a KGHM – dziesiąte. Z kolei JSW, mimo że należy do najlepiej płacących, odnotowała stratę w wysokości 7,3 mld zł, a wynagrodzenia spadły o 4,8 proc.

Najgorzej w handlu

Na drugim biegunie znalazły się sieci handlowe. Najniższe przeciętne wynagrodzenia odnotowano w CCC – 4,1 tys. zł brutto. Niskie płace oferowały także Dino, Lidl, Jeronimo Martins, Pepco i LPP. Choć część firm poprawiła swoje wyniki finansowe, to nie zawsze przełożyło się to na wyższe pensje.

Pod względem łącznych wydatków na wynagrodzenia liderem pozostaje Grupa Orlen, która przeznaczyła na ten cel 13,1 mld zł – o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia pensja wyniosła tam 16,1 tys. zł brutto. Kolejne miejsca zajęły KGHM (9 mld zł), PGE, PZU i Asseco Poland. Wśród firm spoza giełdy najwięcej na płace wydała Jeronimo Martins Polska.