Polacy dostają średnio 2044 zł. Termin mija 30 kwietnia

Rozliczenia PIT na ostatniej prostej. Coraz większa grupa Polaków rozlicza się elektronicznie, np. za pomocą usługi Twój e-PIT. Zaletą tego rozwiązania jest m.in. szybki zwrot podatku. W przypadku tradycyjnych, papierowych rozliczeń, maksymalny termin oczekiwania na zwrot wynosi trzy miesiące. Dla rozliczeń elektronicznych jest to 45 dni od momentu złożenia deklaracji. Praktyka pokazuje jednak, że czas oczekiwania jest zdecydowanie krótszy i bywają sytuacje, że podatnik dostaje zwrot dzień po złożeniu deklaracji.

Zwrot podatku. Polacy otrzymali ponad 15 mld zł

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od początku tegorocznych rozliczeń PIT zwróciły podatnikom już ponad 15,3 mld zł nadpłaconego podatku. Średnia kwota zwrotu to 2044 zł. Zwrot otrzymało 82 proc. podatników, którzy złożyli już swój PIT i wynikała z niego nadpłata podatku. Urzędy skarbowe zwróciły podatek z prawie 7,5 mln deklaracji.

– W ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia tegorocznej akcji rozliczeń PIT urzędy skarbowe zwróciły podatnikom łącznie ponad 15,3 mld zł tytułem nadpłaconego podatku. To zwroty z blisko 7,5 mln deklaracji za 2024 rok. Kolejne zwroty są sukcesywnie realizowane przez urzędy skarbowe – informuje resort finansów.

Oszustwo „na zwrot"

Zeznania podatkowe PIT za 2024 rok trzeba złożyć do 30 kwietnia, co oznacza, że mamy już tylko dwa tygodnie na rozliczenie z fiskusem. Doskonale wiedzą o tym oszuści, którzy na ostatniej prostej rozliczeń podszywają się pod Ministerstwo Finansów i stosują metodę „na zwrot".

– Szanowni Państwo, Informujemy, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji deklaracji podatkowej PIT-37 za rok podatkowy 2023, dokonanej zgodnie z art. 75, 2 oraz art. 77, 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 poz. 1870 z pozn. zm.), stwierdzono nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota nadpłaty została zakwalifikowana do zwrotu, jednak – zgodnie z procedurą bezpieczeństwa wprowadzoną w 2024 roku – konieczne jest uprzednie potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty. Aby przejść do weryfikacji danych, prosimy skorzystać z poniższego łącza prowadzącego do formularza systemu e-Urzad Skarbowy: [1]https://bezpieczny24.org/pl/e-US/ – tak wygląda treść fałszywego e-maila wysyłanego przez oszustów.

Oszuści podają się za Departament Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów, a ich celem jest wyłudzenie ważnych danych. Resort finansów apeluje do Polaków o ostrożność, podkreślając, że ani ministerstwo, ani Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail, informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego.

Czytaj też:

Składka zdrowotna podzieliła kandydatów na prezydenta. „Światełko w tunelu"Czytaj też:

Możesz stracić trzynastkę! Sprawdź list z ZUS i reaguj szybko