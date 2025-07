Rekordowe inwestycje w nieruchomości. Polski kapitał umacnia pozycję

– Inwestycje na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w drugim kwartale 2025 r. przekroczyły 1 mld euro – wynika z najnowszych danych przekazanych przez CBRE.

To oznacza wzrost o niemal połowę w porównaniu z poprzednim kwartałem. Najwięcej środków ulokowano w sektorze magazynowym, za nim uplasowały się sektory biurowy oraz handlowy. Coraz większy udział zyskuje kapitał polski — w pierwszej połowie roku sięgnął 250 mln euro, co stanowi ponad 14 proc. całego wolumenu inwestycyjnego.

– Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w drugim kwartale 2025 roku jest wyższa o prawie połowę w porównaniu do pierwszego kwartału. Przekroczyła 1 mld euro, podczas gdy w poprzednich trzech miesiącach było to 698 mln euro – mówi Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE.

Zauważa, że choć średnia wartość transakcji była niższa niż w pierwszych trzech miesiącach roku, to zrealizowano ich więcej.

– Rośnie udział polskiego kapitału w całej kwocie lokowanej w nieruchomości komercyjne. Szczególnie widać to w ujęciu półrocznym. Od początku roku 14,5 proc. stanowił polski kapitał, podczas gdy w takim samym okresie rok wcześniej było to 11,1 proc. To optymistyczny trend, ale trzeba pamiętać, że taki odsetek to cały czas mało w porównaniu do wyników osiąganych przez naszych sąsiadów – stwierdza.

Nieruchomości komercyjne – sektor magazynowy nie do pobicia

Jak zauważają eksperci z CBRE, największym beneficjentem wzrostu wartości inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych jest sektor magazynowy.

W pierwszym kwartale na tym rynku zainwestowano 202 mln euro, podczas gdy w drugim kwartale wartość inwestycji wzrosła do 492 mln euro, co stanowiło 48 proc. całkowitego wolumenu z tego okresu. Łącznie sfinalizowano siedem transakcji, z których największa dotyczyła obiektu Eko Okna SL&B i opiewała na 253,5 mln euro.

Na drugim miejscu znalazł się rynek biurowy, gdzie przeprowadzono dziesięć transakcji o łącznej wartości 227 mln euro, czyli ponad 22 proc. inwestycji z drugiego kwartału. Największą z nich był zakup biurowców High 5ive I i High 5ive II w centrum Krakowa, wycenionych na 66,7 mln euro.

Trzeci pod względem wielkości był sektor handlowy, z sześcioma transakcjami o łącznej wartości 133,5 mln euro, co stanowiło 13 proc. całkowitego wolumenu. Wśród nich wyróżniał się zakup dziesięciu parków handlowych w ramach BHM A Centrum Portfolio za 54,2 mln euro.

Warto również wspomnieć o trzech transakcjach na rynku komercyjnych nieruchomości mieszkaniowych, które łącznie osiągnęły wartość 117 mln euro. Dodatkowo w prywatne akademiki zainwestowano 55 mln euro.

Warszawski rynek biurowy stabilny. Pustostanów jednak przybywa

Nieruchomości komercyjne – polscy inwestorzy coraz silniejsi

Eksperci CBRE zauważają, że systematycznie rośnie udział polskich inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych. W pierwszej połowie 2024 roku ulokowali oni niecałe 200 mln euro, natomiast w analogicznym okresie bieżącego roku kwota ta wzrosła do 250 mln euro. Mimo to, według specjalistów, wciąż jest to niewielka część rynku w porównaniu do naszych sąsiadów.

Polski rynek nieruchomości komercyjnych. Rok 2025 przyniósł rekordy

Grunty inwestycyjne w Polsce znów w grze. To będzie przełomowy rok