Możesz stracić trzynastkę! Sprawdź list z ZUS i reaguj szybko

Po Wielkanocy Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji dotyczących trzynastej emerytury za 2025 rok. Świadczenie wynosi w tym roku 1878 zł brutto i jest wypłacane wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. ZUS podkreśla, że listów nie należy ignorować, ponieważ zawierają istotne informacje. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet żądanie zwrotu wypłaconej kwoty.

Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura podlega takim samym potrąceniom jak regularne świadczenia – uwzględniana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka zdrowotna. Jeśli emeryt lub rencista uzna, że przyznana kwota jest niezgodna z przepisami, może się odwołać.

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu miesiąca od daty jej doręczenia. Można to zrobić osobiście w oddziale ZUS, wysłać pocztą lub złożyć ustnie do protokołu. Konieczny jest własnoręczny podpis lub podpis pełnomocnika.

ZUS zaznacza jednak, że niektóre osoby mogą być zobowiązane do zwrotu trzynastej emerytury. Dotyczy to m.in. emerytów i rencistów, którzy 31 marca 2025 roku nie spełniali warunków uprawniających do pobierania świadczenia. Jeśli np. świadczenie było w tym dniu zawieszone z powodu przekroczenia limitu dorabiania, trzynastka się nie należy.

Kto musi oddać "trzynastkę"?

Osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i uzyskują dodatkowe dochody, muszą uważać na limity. Przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (11 020,40 zł brutto miesięcznie) powoduje zawieszenie świadczenia, co skutkuje także utratą prawa do trzynastej emerytury.

ZUS może żądać zwrotu także w przypadku zbiegu świadczeń z ZUS i KRUS. Jeśli dana osoba pobiera jednocześnie emerytury z obu instytucji, przysługuje tylko jedno dodatkowe świadczenie. W przypadku wypłaty dwóch trzynastek konieczny jest zwrot jednej z nich.

Warto pamiętać, że po upływie terminu na odwołanie decyzja ZUS staje się prawomocna i nie można jej już podważyć. Dlatego seniorzy powinni uważnie zapoznać się z otrzymaną korespondencją i reagować na czas.

