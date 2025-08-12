Wyższa opłata dla Poczty Polskiej za doręczenie emerytury. ZUS też narzeka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z Pocztą Polską nową umowę na doręczanie seniorom emerytur i rent. Ważną do 2029 roku i bardzo kosztowną.

Za jeden przekaz Poczta będzie dostawać teraz 19,95 zł. To niemal dwa razy tyle, co do tej pory.

Opłata za doręczenie świadczeń przez listonosza to olbrzymi koszt

Ponad 80 proc. uprawnionych seniorów otrzymuje już wypłatę świadczenia emerytalnego lub rentowego przelewem, ale wciąż około dwóch milionów emerytów i rencistów (dokładnie 1,78 mln osób) dostaje świadczenia do ręki od listonosza, a nie na konto bankowe.

Przelewem bankowym najrzadziej przekazywane są wciąż trzy świadczenia z ZUS:

świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 43,3 proc.,

renta socjalna – 66,4 proc.,

świadczenia z programu „Mama 4+” – 47 proc.

W tych przypadkach dużą rolę odgrywa wykluczenie cyfrowe lub ograniczony dostęp do banków, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Płaci za to ZUS. – Do tej pory jeden przekaz pocztowy kosztował nas około 10 zł. Teraz będzie to 19,95 zł. Dla porównania, przelew na konto kosztuje 10 groszy – ujawnił prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

Monopolista odniósł się do ujawnionych danych na łamach dziennika „Fakt”: – Ostatnia oferta złożona przez Pocztę Polską na świadczenie usług doręczania emerytur i rent pochodziła z 2021 roku. Od tego czasu upłynęły ponad cztery lata, w trakcie których zaszły istotne zmiany ekonomiczne. Kluczowe koszty — takie jak energia elektryczna czy koszty transportu — wzrosły znacząco. Warto też wspomnieć, że minimalne wynagrodzenie zwiększono w tym czasie o niemal 70 proc. Prognozy wskazują, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Podobną dynamikę obserwujemy w przypadku kosztów energii, paliw oraz usług podwykonawczych – wyjaśnia Poczta Polska. Jak podkreśla spółka, nowy kontrakt musiał uwzględniać "przyszłe ryzyka związane z inflacją oraz presją kosztową".

Przelew z rentą i emeryturą jest na koncie seniora natychmiast

Seniorzy, którzy otrzymują świadczenia na konto bankowe, mogą liczyć na niemal natychmiastowy przelew po zleceniu wypłaty przez ZUS. Przelew trafia do odbiorcy w ciągu jednego dnia roboczego, co czyni tę formę wypłaty najszybszą i najbardziej wygodną.

Do osób wybierających tradycyjną formę wypłaty w gotówce, pieniądze są dostarczane przez listonoszy zgodnie z harmonogramem doręczeń obowiązującym w danym rejonie. Termin dostarczenia może różnić się w zależności od lokalizacji i organizacji pracy poczty, co oznacza, że niektórzy seniorzy mogą czekać na swoje świadczenia kilka dni dłużej niż osoby korzystające z przelewów.

Problemem dla ZUS są emerytury groszowe. Najniższa emerytura wynosi w Polsce 2 grosze i emerytce doręcza ją listonosz. W myśl nowej umowy ZUS zapłaci za to niemal 20 zł.

Świadczenia poniżej minimalnej emerytury, czyli mniej niż 1878,91 zł brutto, pobiera obecne 443,8 tys. osób – wynika z najnowszych danych ZUS.

