Zajączek coraz bardziej popularny. Co Polacy najczęściej dostają na Wielkanoc?

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Najnowsze badanie przeprowadzone przez PayPo daje obraz ostrożnego i wyważonego podejścia Polaków do planowania świątecznego budżetu, uwzględniającego zarówno rosnące ceny, jak i potrzebę racjonalnego zarządzania domowymi finansami.

Ile wydamy na Wielkanoc?

Z badania wynika, że największa grupa respondentów (27 proc.) planuje przeznaczyć na organizację Wielkanocy od 251 do 500 zł. Niewiele mniej, bo 24 proc., zamierza zmieścić się w budżecie do 250 zł. Co dziesiąty badany szacuje świąteczne wydatki w przedziale 750-1000 zł, a jedynie 6 proc. ankietowanych zamierza wydać więcej niż 1000 zł.

Pomimo rosnących kosztów życia, aż 57 proc. Polaków nie ma w planach zwiększenia świątecznych wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem. Do tego, że wyda więcej niż w 2024 roku przyznaje się 22 proc. respondentów, a 21 proc. jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie. Grono osób, które mówią o większych wydatkach, jako powód wskazuje przede wszystkim wzrost cen produków.

Zdecydowana większość, bo aż 80 proc. uczestników badania deklaruje, że znaczną część świątecznego budżetu przeznaczy na zakupy spożywcze. Rzadziej wskazywano prezenty i świąteczne wyjazdy (odpowiednio 10 proc. i 5 proc.). Niewielki udział tych kategorii może świadczyć o tym, że dla wielu świętowanie wciąż koncentruje się przede wszystkim wokół tradycji kulinarnych i wspólnego biesiadowania.

Zakup prezentów z okazji Wielkanocy deklaruje 35 proc. ankietowanych. I choć tradycja wielkanocnych podarków nie jest tak powszechna jak tych bożonarodzeniowych, wielu Polaków planuje całkiem znaczące zakupy. Najwięcej osób (33 proc.) zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę od 101 do 200 zł. Niewiele mniej, bo 30 proc. wyda od 200 do 500 zł. Wydatki na prezenty powyżej 500 zł zadeklarowało 14 proc. badanych.

Najpopularniejsze prezenty na Wielkanoc

Najczęściej obdarowywaną grupą będą dzieci – blisko 2/3 Polaków wskazuje, że to najmłodsze pokolenie otrzyma prezent od „zajączka”. Kolejne miejsca zajmują małżonkowie i życiowi partnerzy (30 proc.), rodzice oraz dziadkowie (22 proc.), a także przyjaciele (14 proc.). Co czwarty badany (28 proc.) planuje obdarować całą rodzinę.

Co najczęściej kupujemy na Wielkanoc? Zdecydowanym liderem okazują się słodycze i czekoladki, które wskazało 68 proc. ankietowanych. Często wymieniano również zabawki i gry (48 proc.). Na najniższym stopniu podium uplasowały się kosmetyki (33 proc.). Kolejne miejsca zajmują dekoracje wielkanocne i dodatki do domu (odpowiednio 32 i 21 proc.). Rzadziej wskazywano ubrania (18 proc.), kwiaty oraz książki (po 15 proc.).

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 31.03-03.04.2025 r. Próba ogólnopolska, Wiek: 18-64, N=500.

Czytaj też:

Wielkanoc za pasem. Ile wydamy na jedzenie?Czytaj też:

Ile zapłacimy za paliwo przed Wielkanocą? Zaskakujące prognozy