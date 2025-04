Dino kusi jak nigdy! Gratisy bez limitu, klienci robią zapasy na święta

Dino co środę oferuje swoim klientom nowe promocje. Nie inaczej jest w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc. Będąca hegemonem w mniejszych miejscowościach sieć handlowa przygotowała się do tegorocznych świąt. W ofercie znajdziemy dziesiątki produktów z gratisami i atrakcyjnymi rabatami – bez żadnych limitów zakupowych. To doskonała okazja, by taniej zaopatrzyć się w niezbędne artykuły przed świętami: od składników do wypieków, po kultowe słodycze.

Świąteczne promocje w Dino od 16 kwietnia

Wielkanoc to czas intensywnych przygotowań, a Dino wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów, oferując wyjątkowe promocje z gratisami. Od 16 kwietnia w sklepach sieci wystartowała specjalna akcja promocyjna, która pozwala zaoszczędzić na wielu codziennych i świątecznych produktach. Rabaty dostępne są do wyczerpania zapasów, a klienci nie muszą martwić się o limity – mogą korzystać z okazji bez ograniczeń. Przykładowo, bombonierka Lindor firmy Lindt dostępna jest w ofercie „1+1 gratis”, tak samo czekolada Milka.

Sernik i wypieki taniej. Promocje na produkty spożywcze

Wśród największych hitów spożywczych znajduje się promocja „1+1 gratis” na twaróg sernikowy Krasula – jego regularna cena wynosi 9,99 zł, co po rabacie daje mniej niż 5 zł za kilogram. To idealna okazja dla wszystkich, którzy planują świąteczne pieczenie.

Do ciast przyda się także margaryna Kasia – teraz w promocji „2+2 gratis”. Kupując dwie kostki, klient otrzymuje aż cztery. To jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku. Uwagę warto też zwrócić na mąkę i makaron: mąka tortowa Kuchnia Smaku oraz makaron Lubella (400 g) dostępne są w opcji „2+1 gratis”.

Pełna oferta poniżej:

Dino Polska. Statystyki

Na dzień 31 marca 2025 r. sieć Dino Polska liczyła 2 746 sklepów w całym kraju. W pierwszym kwartale 2025 r. otwarto 58 nowych placówek, co oznacza wzrost o 308 sklepów w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy to liczba sklepów wynosiła 2 438.

