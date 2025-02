Nowy podatek uderzy po kieszeni Polaków? „Polska powinna wyważyć korzyści i ryzyka takiej zmiany”

Chodzi o podatek katastralny, a więc podatek, którego wartość ustalana jest od wartości nieruchomości. Aktualnie w Polsce obowiązuje podatek od nieruchomości, którym opodatkowane są grunty, budynki i budowle. Grunty i budynki opodatkowane są od powierzchni, przy czym stawki podatku różnią się w zależności od przeznaczenia nieruchomości (najwyżej opodatkowane są te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Budowle związane z działalnością gospodarczą opodatkowane są stawką 2 proc. liczoną od ich wartości.

W publikacji „OECD Economic Surveys: Poland 2025” zasugerowano zmiany w podatku od nieruchomości. Rzeczona publikacja to raport o stanie gospodarki Polski, powstały na skutek okresowego przeglądu wykonanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Warto przypomnieć, że OECD to organizacja międzyrządowa, której działania ukierunkowane są na zdrową ekspansję gospodarczą i rozwój zrzeszonych w niej państw, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej. Większość działań podejmowanych przez OECD skutkuje wydaniem instrumentów nieformalnego nacisku (zaleceń, rezolucji i deklaracji) lub też wypracowaniem pewnym wytycznych i standardów, które jednakże nie mają charakteru obowiązującego prawa.

Tak też jest w opisywanej sprawie.