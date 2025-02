Walentynkowe promocje Hebe. Drogeria rozdaje luksusowe perfumy na grosze

„Czas na miłość” – pod takim hasłem drogerie Hebe celebrują tegoroczne walentynki. Z okazji święta zakochanych sieć przygotowała mnóstwo promocji dla swoich klientek. Obejmują one zarówno kosmetyki pielęgnacyjne, jak i te do makijażu. Hitem są oczywiście okazyjne ceny perfum. Kuszą szczególnie te z szyldem luksusowych marek.

W Hebe perfumy za grosze

W walentynkowych promocjach nie może zabraknąć perfum. Sieć Hebe przygotowała dla swoich klientów aż dwie atrakcyjne oferty na zapachy. Pierwsza z nich to rabaty na wybrane flakoniki sięgające 60 proc. W tak okazyjnej cenie można kupić zapachy luksusowych marek, takich jak Versace, Lancôme, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Kenzo czy Armanii. Druga oferta daje możliwość kupienia trzeciego, najtańszego flakonika za 1 grosz. Obowiązuje ona od 12 do 14 lutego lub do wyczerpania zapasów i dotyczy tylko wybranych produktów, które można dowolnie miksować.

Hebe rozdaje kosmetyki do makijażu

Nie tylko perfumy można kupić za grosze. Hebe kusi wyjątkową ofertą na produkty do makijażu. „Kup dowolne dwa produkty wybranych marek, a dwa kolejne (o tej samej lub niższej wartości) otrzymasz łącznie za 1 zł” – informuje sieć. Rzeczywiście, aby skorzystać z promocji, trzeba kupić łącznie cztery produkty objęte ofertą. Co ważne, można miksować pomiędzy markami objętymi tą promocją. Dotyczy to m.in. Hean, Celia, Delia Cosmetics i Claresa i Miyo.

Dermokosmetyki od Hebe do 40 proc. taniej

„Miłość ma wiele odcieni, ale jedną z jej najpiękniejszych form jest troska – także o siebie! Teraz możesz zadbać o swoją skórę lub podarować bliskiej osobie wyjątkową pielęgnację nawet 40 proc. taniej! To idealny moment, by rozpieścić cerę najlepszymi kosmetykami i poczuć się wyjątkowo każdego dnia” – zachęca sieć. Promocją objęte są dermokosmetyki takich marek jak La Roche-Posay, Bioderma, Dermedic, Bandi czy Tołpa.

