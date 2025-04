Koniec z ukrywaniem cen mieszkań. Sejm przeciwko nieuczciwym praktykom

„Sejm jednogłośnie poparł ustawę ujawniającą ceny mieszkań. 1:0 w walce z nieuczciwymi deweloperami. Bo to ludzie są najważniejsi” – napisał Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta w dzisiejszym poście na platformie X.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która nałoży na deweloperów obowiązek pełnego ujawniania cen mieszkań – od pierwszego ogłoszenia aż po finalizację transakcji. Nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość rynku i lepiej chronić kupujących. Niewywiązywanie się z tych obowiązków, a także zatajenie dodatkowych kosztów, będzie podlegać sankcjom.

Ceny mieszkań od deweloperów – Sejm zadecydował

Sejm niemal jednogłośnie poparł projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Za zmianami opowiedziało się aż 418 posłów, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Projekt uzyskał szerokie poparcie w izbie niższej parlamentu, co pokazuje dużą zgodność co do potrzeby wzmocnienia ochrony konsumentów na rynku nieruchomości. Ustawa została przekazana do dalszych prac w Senacie.

Ceny mieszkań od deweloperów – co proponuje nowelizacja

Przyjęta przez Sejm nowelizacja, jak czytamy w jej uzasadnieniu, jest odpowiedzą na niewystarczającą przejrzystość rynku mieszkaniowego, w szczególności w zakresie dostępu do bieżących informacji o cenach transakcyjnych na poszczególnych rynkach lokalnych.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy obejmują:

utworzenie Portalu DOM,

stworzenie katalogu danych i informacji gromadzonych na potrzeby Portalu DOM i kwestie dotyczące ich przetwarzania,

uregulowanie zasad dostępu do statystyk.

