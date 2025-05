Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. Na taki scenariusz liczą eksperci

We wtorek rozpoczeło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Dziś po południu spodziewana jest decyzja ws. wysokości stóp procentowych. Według większości ekonomistów stopy po raz pierwszy od 1,5 roku zostaną obniżone. Przypomnijmy, że RPP po raz ostatni dokonała obniżki stóp w październiku 2023 roku i od tamtej pory główna stopa referencyjna wynosi 5,75 proc.

Kwestia możliwych cięć pojawiła się już po kwietniowym posiedzeniu RPP, kiedy to gremium po raz 17. z rzędu zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński przyznał podczas konferencji prasowej, że choć po raz kolejny nie zmieniono wysokości stóp procentowych, to „zasadniczo zmieniło się nastawienie RPP w tej kwestii. Szef banku centralnego nie wykluczył, że cięcia nastąpią już podczas majowego posiedzenia.

RPP obniży stopy procentowe o 50 pb?

Dalej poszedł kilka dni później inny członek RPP Ludwik Kotecki. – Wygląda na to, że w maju rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej nie będzie dyskutować, czy obniżyć stopy procentowe, tylko będzie rozmawiać o dwóch rzeczach, o skali tej obniżki majowej i o tym, czy to będzie jednorazowe dostosowanie, czy to będzie początek cyklu obniżek – powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia Kotecki.

Najtwardszą deklarację w sprawie cięcia stóp złożył członek RPP Przemysław Litwiniuk. W jego ocenie zachodzą warunki do obniżki o 50 pb. Litwiniuk zapowiedział, że jeśli nikt nie zgłosi takiego wniosku, to zrobi to on sam.

Według konsensusu rynkowego PAP Biznes RPP obniży dziś stopy procentowe właśnie o 50 pb. do 5,25 proc.

Pełnej zgodności w samej Radzie w tej sprawie z pewnością nie będzie, bowiem członkini RPP Joanna Tyrowicz podkreśliła przed tygodniem, że nie widzi przesłanek do obniżki stóp procentowych. – Ogólnie: brak przełomu. Brak dużych źródeł niepokoju z perspektywy polityki pieniężnej, ale jakoś przesłanek dla obniżek także nie ma. Inflacja miesiąc do miesiąca pozostaje wysoka (nie mamy na razie danych za kwiecień). Jeśli te dane się będą powtarzać, być może przyjdzie czas na stopę 5,75 proc. Dlaczego? Obecna projekcja mówi, że stopa 5,75 proc. z prawdopodobieństwem z grubsza 60 proc. sprowadza nam inflację do celu. Obecna projekcja w największym stopniu zależy od (a) schładzania rynku pracy oraz (b) nieprzegrzewania popytu – napisała Tyrowicz na portali LinkedIn.

Czytaj też:

Dlaczego RPP nie obniża stóp procentowych? Znamy zdanie PolakówCzytaj też:

Raty kredytów spadną o 700 zł? Eksperci przewidują rewolucję