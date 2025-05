Nowa funkcja w Revolut. Tylko dla Polaków

Revolut wprowadza w Polsce nową funkcję, która pozwala użytkownikom kupować bilety na transport publiczny bezpośrednio z poziomu aplikacji. Polska stała się pierwszym krajem na świecie, w którym usługa ta została uruchomiona. Nowa opcja obejmuje już ponad 50 miast w całym kraju.

Bilety w Revolut

Fintech poinformował, że z jego usług korzysta obecnie ponad 4,5 miliona Polaków. Właśnie z myślą o nich Revolut wdrożył funkcję „Transport publiczny”, która ma uprościć zakup i aktywację biletów na komunikację miejską. Firma podkreśla, że nowe rozwiązanie skierowane jest zarówno do osób dojeżdżających do pracy czy szkoły, jak i tych podróżujących służbowo czy na urlop do innych miast w Polsce.

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy zaktualizować aplikację Revolut do najnowszej wersji. Następnie w dolnym menu aplikacji trzeba przejść do zakładki „Więcej” i wybrać ikonę z autobusem oznaczoną jako „Transport”. Po zaakceptowaniu regulaminu użytkownik wybiera z listy interesujące go miasto i typ biletu. W niektórych przypadkach konieczne będzie także podanie dodatkowych informacji, np. numeru linii czy pojazdu. Po opłaceniu, bilet trafia do zakładki „Moje bilety”, gdzie można go aktywować – np. zbliżając ekran do kodu QR w autobusie lub przy bramkach w metrze.

Uproszczony proces

Revolut chwali się, że proces zakupu biletu został maksymalnie uproszczony, a aplikacja pozwala też śledzić historię biletów i pozostały czas ich ważności. Usługa jest już dostępna w największych polskich miastach, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. W stolicy z aplikacji Revolut korzysta już ponad pół miliona osób, co czyni ją największym rynkiem lokalnym fintechu w kraju.

Według Fernando Pastora Duránteza z Revolut, w przyszłości funkcja może być rozszerzona także na turystów zagranicznych odwiedzających Polskę.

