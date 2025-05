Biedronka w wynikami za I kwartał. 56 nowych sklepów, przychody w górę i spadek sprzedaży LfL

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka i Hebe, osiągnęła w pierwszym kwartale 2025 roku zysk netto jednostki dominującej na poziomie 127 mln euro, co oznacza wzrost o 31,4 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego – informuje, powołując się na PAP, serwis dlahandlu.pl.

Jak podaje serwis, przychody grupy w tym okresie wzrosły o 3,8 proc., osiągając wartość 8,4 mld euro. EBITDA spółki wyniosła 528 mln euro, co również oznacza wzrost o 3,8 proc. rok do roku.

Biedronka na plusie

W przypadku samej Biedronki, przychody w pierwszym kwartale 2025 roku wzrosły o 3,4 proc. rok do roku, dochodząc do 5,95 mld euro. Mimo to, sprzedaż LFL (like-for-like) spadła o 3,5 proc., co spółka tłumaczyła efektem kalendarzowym oraz wysoką bazą porównawczą w roku poprzednim. Prezes Jeronimo Martins, Pedro Soares Dos Santos podkreślił, że otoczenie ekonomiczne w 2025 roku nadal obarczone jest ryzykami geopolitycznymi oraz dynamicznymi zmianami społeczno-ekonomicznymi.

– Otoczenie ekonomiczne w 2025 r. jest dalej obciążone ryzykami geopolitycznymi i dynamicznymi zmianami społeczno-ekonomicznymi. Konsumenci zachowują ostrożność w obliczu rosnącej niepewności co utrudnia przewidywanie ich przyszłych zachowań – napisał w liście do akcjonariuszy, cytowany przez serwis dlahandlu.pl, prezes Jeronimo Martins Pedro Soares Dos Santos.

Biedronka z 56 nowymi sklepami

Biedronka kontynuowała rozbudowę sieci, otwierając w pierwszym kwartale 56 nowych sklepów i przebudowując 27 dotychczasowych lokalizacji. Na koniec marca sieć liczyła 3780 sklepów. Nakłady inwestycyjne Jeronimo Martins w tym okresie wyniosły 267 mln euro, co stanowi wzrost w porównaniu do 176 mln euro wydanych rok wcześniej. Spółka podtrzymała swoje prognozy dotyczące 2025 roku, zaprezentowane wcześniej w marcu.

