Polska marka bije rekordy! Pokazali, jak się robi biznes

Dynamiczny rozwój online, ekspansja zagraniczna oraz inwestycje w technologię i zespół przyniosły wymierne efekty.

Wzrosty finansowe i utrzymanie wysokiej marży

W 2024 r. Grupa Esotiq & Henderson osiągnęła rekordowe przychody na poziomie 298 mln zł, co oznacza wzrost o 8 proc. rok do roku. EBITDA, czyli zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji, wzrosła o 13,9 proc. rdr do 35,9 mln zł. To ważny wskaźnik, który pokazuje efektywność podstawowej działalności firmy bez uwzględniania czynników księgowych i finansowych. Skonsolidowany zysk operacyjny sięgnął 18,46 mln zł (+15,5 proc. rdr), a zysk netto przekroczył 11 mln zł, notując imponujący wzrost o 49 proc. w porównaniu z 2023 r. Marża brutto pozostała na wysokim poziomie 67 proc., a zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 201 mln zł (+13 proc.).

Rozbudowa zespołu i rozwój technologiczny

Firma przeprowadziła gruntowny audyt działalności i zainwestowała w rozwój kadr oraz nowoczesnych technologii. Do zespołu dołączyło ponad 70 doświadczonych specjalistów, co wzmocniło potencjał rozwojowy marki. Intensywna digitalizacja przyniosła efekty w postaci 513 tys. pobrań aplikacji mobilnej i 1,69 mln uczestników programu lojalnościowego ESOTIQ CLUB.

– Rok 2024 był dla nas czasem intensywnej pracy, głębokich zmian i świadomych decyzji strategicznych. Przeprowadziliśmy kompleksowy audyt działalności oraz dokonaliśmy istotnych inwestycji w rozwój zespołu i technologii. Do naszego grona dołączyło ponad 70 doświadczonych menedżerów i specjalistów, którzy dziś stanowią fundament dalszej ekspansji i budowy silnej, międzynarodowej marki – komentuje Mariusz Jawoszek, prezes zarządu Esotiq & Henderson.

Eksplozja sprzedaży online

Sprzedaż internetowa wzrosła o 36 proc. rdr, osiągając rekordowe poziomy, zwłaszcza w czwartym kwartale 2024 r., kiedy przychody online sięgnęły 25 mln zł. Skuteczna kampania marketingowa oraz okres Świąteczny i Black Friday przyczyniły się do tego sukcesu. Produkty Esotiq & Henderson są obecne na popularnych platformach e-commerce takich jak Zalando, Amazon, Allegro, Empik i Modivo.

Ekspansja zagraniczna i nowe koncepty

Firma planuje dalszą ekspansję międzynarodową, koncentrując się na rynkach Europy Śrrodkowo-Wschodniej, Bałkanów i Azji Centralnej. Główne cele to Czechy, Słowacja, Rumunia, Chorwacja i Bułgaria. Nowością w ofercie jest linia BLOOVII skierowana do młodszych klientek oraz koncept franczyzy depozytowej ESOTIQ MICRO dedykowany mniejszym miejscowościom.

Wzmocnienie logistyki i przygotowanie do dalszego wzrostu

Zmodernizowano system logistyczny, co przyczyniło się do skrócenia czasu realizacji zamówień oraz zwiększenia satysfakcji klientek. Poziom zapasów na koniec roku wynosił 93,8 mln zł, co gwarantuje gotowość do obsługi rosnącego popytu. Sieć salonów stacjonarnych obejmuje 269 punktów, w tym 197 franczyzowych i 72 własne.

