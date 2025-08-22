Ile złota ma Narodowy Bank Polski? Najnowsze dane NBP

Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące stanu swoich rezerw. Na koniec lipca 2025 r. w skarbcu znajdowało się 16 mln 568 tys. uncji złota. Oznacza to spadek o 5 tys. uncji w porównaniu z czerwcem, czyli ponad 150 kilogramów kruszcu.

Mniej złota

Mimo zmniejszenia ilości złota, jego wartość wyraźnie wzrosła. W przeliczeniu na złote rezerwy osiągnęły poziom wyższy o ponad 7,7 mld zł niż miesiąc wcześniej. Wartość złota w posiadaniu NBP wynosiła prawie 47,85 mld euro oraz blisko 54,79 mld dolarów. Dane te pokazują, że na ostateczną wycenę rezerw kluczowy wpływ mają ceny rynkowe, a nie sama ilość posiadanego kruszcu.

To pierwsza od dłuższego czasu sytuacja, w której zasoby złota w NBP zmalały. Do tej pory bank centralny systematycznie zwiększał stan rezerw. Szczególnie dynamiczny wzrost miał miejsce w 2019 roku, kiedy niemal podwojono zapasy. W 2023 roku dokupiono rekordowe 130 ton, a w 2024 Polska wyprzedziła pod względem wielkości rezerw m.in. Wielką Brytanię, zbliżając się do poziomu Europejskiego Banku Centralnego. Rok później – jak wynika z danych – polskie rezerwy przewyższyły już zasoby EBC.

Wiarygodność ekonomiczna

Zmiana w lipcu 2025 r. jest o tyle zaskakująca, że w poprzednich latach NBP uchodził za jednego z liderów zakupów złota w Europie. Prezes banku centralnego Adam Glapiński wielokrotnie podkreślał, że złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną kraju i stanowi strategiczny zasób. Przechowywane jest ono zarówno w skarbcach w Polsce, jak i w Nowym Jorku oraz Londynie.

Globalny popyt na złoto wciąż rośnie. W 2024 roku banki centralne nabyły łącznie ponad 1000 ton tego surowca, traktując go jako zabezpieczenie przed niepewnością gospodarczą i geopolityczną. Choć w lipcu NBP zmniejszył posiadane rezerwy o 5 tys. uncji, ich rynkowa wycena osiągnęła historycznie wysoki poziom.

Czytaj też:

KO rezygnuje z obietnicy. Tak się tłumaczyCzytaj też:

Zmiany w emeryturach z podpisem Nawrockiego. Ci seniorzy zyskają