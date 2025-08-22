Nawrocki zapomniał o obniżce cen prądu? Jest reakcja rzecznika

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu tzw. ustawy wiatrakowej. W regulacji znalazł się zapis dotyczący przedłużenia mrożenia cen energii elektrycznej do końca roku. Prezydent podkreślił, że popiera to rozwiązanie i złoży projekt ustawy w tej sprawie. — Nie zmieniliśmy w Kancelarii Prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej — powiedział Nawrocki.

Kilka godzin później szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że projekt został już wysłany do Sejmu. Prezydent liczy na to, że niższa izba parlamentu będzie mogła zająć się projektem podczas najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na 9 września. Z kolei 24 września zbierze się Senat. Nawrocki zadeklarował, że będzie w gotowości, aby w tym dniu podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej (będzie to możliwe, jeśli senatorowie nie zgłoszą poprawek).

Co z obniżką cen prądu o 33 proc? Rzecznik prezydenta komentuje

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził dziś w Polskim Radiu24, że teraz „piłeczka jest po stronie rządu i parlamentu". – Jeżeli rządowi zależy, żeby utrzymać zamrożenie cen energii, to jest to właśnie ten moment. Sejm może przyjąć to we wrześniu, a Senat zatwierdzić. Prezydent zapowiedział, że taką ustawę podpisze. Nie mówimy przecież o nowym rozwiązaniu prawnym, ale o przepisach już przeprocedowanych przez polski parlament. Zatem teraz będzie to w zasadzie czynność techniczna – powiedział Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta odniósł się także do zarzutu, że Karol Nawrocki poprzez weto zaniechał realizacji swojej obietnicy wyborczej, bo w kampanii obiecywał obniżenie cen energii elektrycznej o 33. proc. Leśkiewicz przekazał, że Kancelaria Prezydenta pracuje nad tym rozwiązaniem.

– Trwają w tej chwili w Kancelarii Prezydenta prace nad projektem ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej o 33 proc., mamy swoje wyliczenia, szacunki, w ciągu kilku tygodni pan prezydent przedstawi, czy Kancelaria Prezydenta przedstawi projekt ustawy obniżającej w sposób trwały ceny energii elektrycznej – powiedział Leśkiewicz.

Czytaj też:

Pierwsze weto Nawrockiego. W sieci zawrzałoCzytaj też:

Ceny znów w górę. W tych sklepach jest najtaniej